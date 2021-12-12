أطلقت شركة منصة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس موقع إنترنت جديدا باسم "تادوم والذي سيعرض أخبار المستخدمين عن التحديدات وتواريخ الإصدار وإعلانات برامجها التلفزيونية وأفلامها الجديدة. وتسوق نتفليكس الموقع الجديد باعتباره "مكانا لاكتشاف المزيد عن تفضيلات نتفليكس".

ويمكن للمستخدمين الدخول إلى الموقع باستخدام حسابهم على نتفليكس. وتقول نتفليكس إن الموقع مازال في أيامه الأولى، حيث تخطط لاستمرار تطويره وإضافة المزيد من الخصائص إليه في المستقبل بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وسيقدم موقع "تادوم" محتوى إضافيا ومعلومات عن البرامج التلفزيونية والأفلام التي ستعرضها خدمة نتفليكس. على سبيل المثال أشارت نتفليكس إلى أن المستخدمين سيتمكنون من التعمق في المحتوى واستخدام الموقع للعثور على الأشياء التي يحبونها، مثل المكان الذي يمكنهم فيه مشاهدة عملية اختيار فريق عمل مسلسل "الساحر" أو هل حلقات "مايد" تستند إلى قصة حقيقية.

كما يعرض الموقع مقابلا حصرية ومعلومات عن المحتوى ذي الشعبية على منصة نتفليكس.

ويمكن الوصول إلى الموقع حاليا من مختلف أنحاء العالم، لكنه متاح الآن باللغة الإنجليزية فقط. ومن غير المعروف ما إذا كانت نتفليكس تعتزم إضافة لغات أخرى إليه في المستقبل.