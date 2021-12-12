أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن الإمارة حققت خفضا في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020 ، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عنه القول :"يؤكد هذا الإنجاز المتمثل في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال عام 2020 أننا نسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050 لضمان مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لأجيالنا القادمة".

ومن العوامل التي حققت هذا الخفض زيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة والتي تبلغ حاليا 38ر11% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي والتوسع في استخدام أنظمة تبريد المناطق والتي أسهمت في توفير 650جيجاوات ساعة من الكهرباء في عام 2020 والحوافز التي شجعت على زيادة استخدام السيارات الكهربائية، وغير ذلك من مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي.