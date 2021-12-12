أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من طائرات /رافال/ فرنسية الصنع إلى سلاح الطيران اليوناني الشهر المقبل، في مقر الجناح القتالي رقم 114 لسلاح الطيران في تاناجرا.

وستتمكن الطائرات الست الأولى (من إجمالي 24 طائرة مقاتلة فرنسية ستحصل عليها القوات الجوية اليونانية) من تغطية الاحتياجات التشغيلية على الفور، إذ استكمل طياروها بالفعل تدريبهم في فرنسا.

وقررت وزارة الدفاع أن يكون رئيس الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية، الجنرال جورجيوس بليوميس، حاضرا لتسلم دفعة طائرات الرافال، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

ومن المقرر أن تتسلم اليونان الـ 12 طائرة رافال المتبقية - التي تم شراؤها بالفعل - خلال العامين المقبلين.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تبدأ اليونان في الأيام القليلة المقبلة إجراءات شراء ستة مقاتلات إضافية من نفس الطراز، بحيث يصبح العدد الإجمالي لطائرات رافال سربا كاملا من 24 طائرة.