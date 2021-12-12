صرح وزير الخزانة الاسترالي جوش فرايدنبرج بأن بلاده سترفع نسبة المهاجرين الدائمين إلى أستراليا إلى حوالي 160 ألف شخص سنويًا للمساعدة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد والاستجابة لنقص المهارات.

وقال فرايدنبرج لصحيفة ذا استراليان الأسترالية إن المهاجرين الإضافيين سيساعدون في تعزيز الاقتصاد الأسترالي في الوقت الذي يتعافى فيه من صدمة جائحة كورونا.

وأضاف: "أنه مع معدلات تطعيم من بين الأعلى في العالم، فإن حدودنا الدولية تفتح أبوابها قبل حوالي ستة أشهر مما كان متوقعا في الميزانية، مما أدى إلى تحول حاد في تدفقات الهجرة".

وذكرت الصحيفة أنه في العام الماضي، انخفض صافي الهجرة الخارجية لأستراليا إلى مستويات سلبية للمرة الأولى- مما يعني أن عدد المهاجرين الذين يغادرون أستراليا أكبر من عدد الوافدين إليها- منذ الحرب العالمية الثانية بسبب حظر السفر وإغلاق الحدود إزاء انتشار فيروس كوفيد-19.