تدرس سويسرا بناء سدود جديدة لتوليد الطاقة الكهرومائية في ظل أزمة إمدادات الطاقة الأوروبية، التي تسببت في ارتفاع الاسعار.

ونقلت صحيفة لو ماتان ديمانش عن مصادر على صلة بخطط بناء السدود القول إن المكتب الاتحادي للطاقة سوف يجتمع لمناقشة قائمة جديدة للمشاريع.

وكانت سويسرا، التي تعد بالفعل واحدة من أكبر مولدي الطاقة الكهرومائية في العالم، قد طالبت أكبر مستهلكي الطاقة في تشرين أول/أكتوبر الماضي بترشيد استخدام الطاقة هذا الشتاء لتجنب انقطاع واسع النطاق للكهرباء.

وكانت أسعار الطاقة قد ارتفعت في معظم دول أوروبا بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سويسرا تعتزم بناء سدود خرسانية في منطقة الألب السويسرية، سوف تستخدم خزانات المياه لتشغيل التوربينات وإنتاج الكهرباء بدون إطلاق كربون.

ويشار إلى أن الطاقة الكهرومائية تمثل 57% من احتياجات الطاقة في سويسرا، وفقا للحكومة الاتحادية.

ويوجد في سويسرا 677 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في سويسرا، لتكون بذلك أكبر رابع دولة في أوروبا بها محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بعد النرويج والنمسا وأيسلندا.