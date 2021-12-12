أعلنت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" عن استضافتها فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بحضور 21 وزيرا مسؤولا عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية وعدد من الشخصيات المهمة وذلك في إكسبو 2020 دبي على مدار يومي 19 و20 ديسمبر الجاري.

ويناقش المؤتمر الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني مع ثقافات شعوب العالم إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كما سيناقش المؤتمر برنامج سفير فوق العادة للثقافة العربية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ويركز المؤتمر على جملة من الموضوعات أبرزها تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي تصدره الوزارة بالشراكة مع المجلس الاستشاري للغة العربية وبحث سبل التعاون لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها كما يشارك الوزراء في حفل افتتاح قمة اللغة العربية ومهرجان وجائزة البردة اللذين يقامان بالتزامن مع انعقاد هذه الدورة.