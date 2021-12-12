في المؤتمر العالمي لمطوري آبل في حزيران/يونيو الماضي كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة عن خططها لإضافة خاصية دعم مفاتيح غرف الفنادق والمنازل والمكاتب إلى خدمة المحفظة الرقمية آبل واليت إلى جانب حالة رخص القيادة. والآن أعلنت آبل أن سلسلة فنادق حياة ، ستكون أول شريك فندقي يتعاون معها في دعم التكنولوجيا الجديدة.

وستتيح سلسلة الفنادق لنزلائها استخدام خاصية دعم مفاتيح الغرف في محفظة آبل واليت في ستة من فنادقها الأمريكية في البداية، مع إضافة المزيد من الفنادق في المستقبل.

وستعمل الخدمة الجديدة على الهواتف الذكية إلى جانب تطبيق وورلد أوف حياة . وبعد حجز الغرفة عبر تطبيق آبل واليت، ستظهر شاشة للمستخدم تعرض عليه خيار إضافة مفتاح الغرفة إلى المحفظة.

وتشبه هذه التجربة، عملية حجز التذاكر عبر المحفظة الرقمية، ثم يظهر خيار الضغط على زر لإضافة بنود إلى آبل واليت لاستخدامها فيما بعد. وكما هو الحال في التذاكر الأخرى،يمكن إضافة مفتاح غرفة الفندق على الفور بعد حجز الغرفة. ومع ذلك فإن المستخدم لن يتمكن من فتح غرفة الفندق باستخدام هاتفه الذكي قبل أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الفندق فعليا.

وبمجرد إضافة مفتاح الغرفة إلى محفظة آبل واليت، ستظهر على الشاشة تواريخ الحجز واسم الفندق وتاريخ تسجيل الدخول المقبل.