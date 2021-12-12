قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد ارتفعت في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، لتدفع سوق السيارات في البلاد لتسريع اتجاهها نحو التحول الأخضر.

وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية أن الشهر الماضي شهد بيع إجمالي 378 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، بارتفاع بنسبة 3ر122% على أساس سنوي، لتنمو بنحو 20% على أساس شهري.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه خلال الفترة بين كانون ثان/يناير و تشرين ثان/نوفمبر الماضيين، قفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 3ر178% على أساس سنوي إلى 51ر2 مليون وحدة.

وسجل صُنّاع مركبات الطاقة الجديدة الصينيون مبيعات جملة قوية الشهر الماضي، حيث باع 14 منهم مبيعات جملة تجاوزت الـ10 آلاف وحدة.

وسجلت مبيعات الجملة لشركة "بي واي دي" الصينية الرائدة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة 90546 وحدة، تلتها شركة "تسلا-الصين" بـ 52859 وحدة الشهر الماضي، بحسب الجمعية.