توقعت هيئة بحثية محلية اليوم الأحد نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 8ر2% خلال العام المقبل، حيث تعد أقل من نسبة النمو المتوقع للعام الجاري وتقدر بـ 9ر3%، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك الخاص والطلب الدولي.

وجاءت نسبة توقع معهد ال جي للبحث الاقتصادي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد بنسبة 3ر3% ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك كوريا بنموه بنسبة 0ر3%.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد القول " إنه من المرجح أن يفقد النمو الذي تقوده الصادرات زخما العام المقبل، في ظل توقعات بتباطؤ الطلب العالمي المدعوم من التعافي بعد جائحة كورونا".

وأوضحت البيانات الحكومية أنه خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، سجلت الصادرات أعلى قيمة بلغت 8ر583 مليار دلاور، في ظل الطلب القوي على الشرائح والمنتجات البترولية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات خلال العام الجاري بأكمله أعلى مستوى لها متفوقة على الصادرات القياسية التي تم تسجيلها عام 2018 وبلغت 9ر604 مليار دولار.

وتوقع المعهد نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 9ر3% هذا العام، على أن تتراجع نسبة النمو إلى نحو 2 % بعد .2023

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1ر3% العام المقبل، مقارنة بـ 4ر3% هذا العام.

وتوقع المعهد ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2ر2% خلال العام المقبل، مقارنة بـ 4ر2% هذا العام، في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي.

كما توقع المعهد نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر3% العام المقبل، متباطئأ عن نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري وهى 8ر5%.