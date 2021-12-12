

بينما تعاني بعض دول المنطقة من تفاقم ظاهرة التضخم لمستويات مرتفعة، لاتزال جورجيا هي الاختيار الأكثر ذكاء وأمانا بسبب استقرار اقتصادها. فهناك على سبيل المثال دول كانت معروفة بأنها من أشهر الوجهات للتملك والاستثمار العقاري، ولكنها تعاني حاليا من نسب تضخم غير مسبوقة، جعلت المستثمرين يبحثون عن ملاذات أكثر أمانا واستقرارا وعائدا.



وقال خبراء شركة يورك تاورز إن هذه الأجواء غير المستقرة في عدة دول سياحية مؤثرة، كان لها تأثيرها المباشر على قيم الاستثمارات الأجنبية هناك، فعرضتها للتآكل، وبالتالي انخفضت العوائد بشكل كبير.



وعلى الجانب الآخر، نجد جورجيا تتمتع بميزة هامة مكنتها من تعزيز تواجدها عالميا في مجال الاستثمار العقاري، وهي أن جميع التعاملات العقارية تتم بالدولار الأميركي فقط وليس بالعملة المحلية، وذلك رغم تمتع اللاري الجورجي بمستوى عال من الاستقرار، حيث يعادل الدولار حاليا حوالي 3.15 لاري جورجي، ولكن أن تتم جميع المعاملات بالدولار الأميركي من بناء وشراء وبيع وتأجير، فهذا يعني أن الاستثمار يتم بالدولار، والعوائد أيضا تكون بالدولار، وبالتالي يكون المستثمر في مأمن من حالات عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها العملة المحلية مستقبلا.



هذا بالإضافة إلى أن الطلب على التملك في جورجيا يفوق بكثير المعروض للبيع. في دول منافسة، فهناك ملايين الوحدات العقارية في بعض الدول فائضة عن الطلب، ما يجعل القطاع العقاري في تلك الدول غير قادر على تحقيق قفزات قوية في الأسعار أو في العوائد الاستثمارية.



وتعتبر فكرة شراء أراضي للبيع في جورجيا وتجميدها من أكثر الأفكار الاستثمارية المربحة، إذ تجاوزت أرباح بعض المشترين أكثر من 100% خلال عامين فقط. وبالنسبة لشراء المحلات التجارية في جورجيا، فهي أيضا توفر عوائد استثمارية مرتفعة تصل إلى 18% سنويا.



أما بخصوص شراء العقارات السكنية فهي توفر كذلك عوائد مميزة تصل إلى 13% سنويا.



جدير بالذكر، أن الإقبال المتزايد على الاستثمار العقاري في جورجيا ليس فقط من جانب مواطني دول الخليج، ولكن هناك طلب رائع أيضا من مواطني دول أوروبية وأسيوية أخرى وخاصة الطلب على فلل للبيع في تبليسي.



وباعتبار شركة يورك تاورز هي البوابة الأهم للاستثمارات العربية في جورجيا، توفر الشركة قسما مستقلا خاصا بالاستشارات المالية، المحاسبية، القانونية والفنية. وكل ذلك مجانا بدون أي مقابل وبالتنسيق مع سفارات البلدان المختلفة، فالهدف الأسمى للشركة هو أن تساعد المزيد من المستثمرين الخليجيين الطموحين وأصحاب الأعمال على تحقيق أحلامهم في جورجيا.