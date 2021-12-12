

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي أن الاهتمام بالنشء ورعايتهم بتعاليم القرآن مطلب شرعي حثت عليه تعاليم الاسلام الحنيف.

وأوضح د. الشطي أن الجمعية أطلقت مشروعها "مشروع غلمان القرآن " ضمن هذه الأهداف السامية لتعاليم كتاب الله المجيد مبينا أنه مشروع قرآني تعليمي تربوي مكون من مجموعة حلقات قرآنية نموذجية للصغار تهتم بتعليم اللغة العربية لكونها مفتاح تعلم وتدبر معاني القرآن الكريم، بالإضافة إلى حفظ جزء عمَّ أو أكثر وترسيخ الآداب الإسلامية في نفوس الأطفال المنتسبين للحلقات داخل وخارج الكويت

وبين د. الشطي أن المشروع يهدف بجانب التحفيظ إلى تدريب الأبناء على كيفية تدبر ومعرفة معاني أيات القران ضمن المقرر من القرآن الكريم.



وأشار أنه تم تجهيز مفكرة علمية تربوية فريدة تستهدف تقوية الجانب القرآني لدى الطلاب، بجانب منهج إسلامي أصيل مختصر يتضمن مجموعة من الأحاديث والأذكار والسنن والآداب التي تبني شخصية الطفل على الأسس الإيمانية، وترسخ فيهم احترام الكبير وبر الوالدين وغيرها من الآداب والقيم القرآنية الاسلامية.



وقال ولله الحمد يهدف المشروع كذلك إلى تنمية مهارات الأطفال عن طريق مجموعة من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية والتي تعمل على تعزيز قوة الشخصية والثقة في النفس لدى أبنائها، والاعتماد على الذات، وتعزيز الجانب الإيجابي لديهم وتطوير مستوى التعليم، وإشراك الآباء وأولياء الأمور في عملية التعليم والتعلم النشط ، بجانب تفعيل البرامج الحديثة لتسريع تلقي المعلومات وتربية الأطفال على القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة وحب الوطن، والحرص على تحفيزهم المستمر لتعلم كتاب الله عزوجل وتدبره والتمسك بالمنهج النبوي الشريف في التربية.



وكشف د. الشطي عن عدد المستفيدين من المشروع في العام 2021م والذين بلغوا 248 طالب وطالبة ينتسبون لحلقات الجمعية من داخل الكويت و400 طالب وطالبة من خارج الكويت عبر وسائل التواصل الحديثة ليكون اجمالي المستفيدين من المشروع داخل وخارج الكويت هو 648 طالبا وطالبة يشتركون في حلقات الجمعية.



- العدد التراكمي للمستفيدين من المشروع 1639 داخل وخارج الكويت منذ اطلاق المشروع.