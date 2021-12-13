حنان عبد المعبود



أكد طبيب الصحة الوقائية بمنطقة العاصمة الصحية د.عبد المحسن الشمري ان المتحور «أوميكرون» ما زال تحت الدراسة، وأن الاجراءات الوقائية والاحترازية هي نفسها المتبعة منذ ظهور الفيروس، لافتا إلى أن أهم الاشتراطات الأساسية هي ارتداء الكمام، ومراعاة التباعد الاجتماعي قدر الامكان مع التعقيم ونظافة الأيدي، مشددا على ان العامل الأهم هو تلقي اللقاحات كاملة والجرعة التنشيطية.

جاء ذلك خلال تصريح له على هامش الاحتفالية التي نظمها قسم خدمات الصحة العامة بمنطقة العاصمة الصحية، بمركز عبدالرحمن العبدالمغني بمنطقة الفيحاء تحت شعار «صحتك هدفنا.. وقايتك دربنا»، مشيرا الى أن الهدف منها ابراز دور الصحة الوقائية بالمجتمع، ولقد مررنا جميعا بظروف صعبة خلال الجائحة، ولكن نحمد الله أننا قسم الصحة الوقائية استطعنا التغلب على الكثير من المشكلات ومواجهة الفيروس ومتابعته عبر التقصي الوبائي لضمان عدم انتشاره بشكل أكبر، عبر معرفة المخالطين للشخص المصاب، بحيث نمنع انتقال العدوى الى أشخاص آخرين، ونشكر جميع العاملين في الصحة الوقائية ووزارة الصحة بصفة عامة.



وأشار الشمري إلى أن قسم الصحة الوقائية يحرص على عدم انتقال الأمراض المعدية والفيروسية والحفاظ على صحة البيئة، اضافة الى الحرص على اكتمال التطعيمات اللازمة للأطفال من الولادة حتى 18 عاما، وكذلك عيادة المسافر التي سيتم افتتاحها العام القادم، مبينا أن القسم يتبعه قسم للمتخلفين عن التطعيمات الدورية للأطفال، حيث يتابع المفتشون انتظام التطعيمات، ويقومون بالتواصل مع أهالي الأطفال حال التخلف عن جرعات التطعيم وتذكيرهم بها، مشيرا الى أن التطعيمات نسبتها متكاملة وتعد وقاية للفرد والأسرة والمجتمع ككل.



بدورها، قالت الطبيبة بقسم الصحة الوقائية د.خلود الزايدي: نحن أطباء بشريون ولكن تخصصنا صحة وقائية، ودورنا مهم جدا وجوهري في الحفاظ على المجتمع من انتشار الأوبئة وحماية البيئة ومنع انتشار الأمراض المعدية، ونحاول الحفاظ على البيئة العامة في الشوارع ومنع انتشار الملوثات ومسببات الأمراض المعدية مثل الكوليرا والتيفود والأمراض التي تنتقل عن طريق الماء وتتسبب في الإصابة بالإسهال والأميبا.



وتابعت الزايدي: لهذا نحرص على نظافة الشواطئ ونقوم بعمل تحاليل كيميائية بيولوجية للمياه للتأكد من صلاحيتها سواء للشرب أو السباحة أو الاستخدام العام، ونحرص على توعية المجتمع حول الفلاتر الخاصة بالمياه التي تستخدم، وعيادات الأسنان ليكون الماء المستخدم بها صالحا للاستخدام، بالإضافة إلى وحدات غسيل الكلى للتأكد من سلامة وصلاحية المواد المستخدمة.