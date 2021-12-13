الميناء كان أول المواقع المنشأة لتنمية الإعمار بخطة السير هالكرو المتعلقة بحوض السفن والقناة الممتدة والرصيف ومنشآته

بنهاية الخمسينيات أنشأت الحكومة الميناء القائم الآن برصيفين قبل أن تتعدد وتكثر مراكز التخزين وتطور أعمال التحميل والتنزيل

الشيخ مبارك الصباح اشترط موافقته على تأجير جزء من أرض الشويخ للبريطانيين ضمان خضوع البلاد للجمارك دون تدخل منهم

الكويتيون كانوا يجلبون الصخور من «البخش» بالقرب من عشيرج لبناء مساكنهم ويزاولون عملهم المضني صباحاً ويعودون في المساء

المهلب صُنع للتاجرين ثنيان ومحمد الغانم وقام بأولى رحلاته إلى الهند إثر حفل كبير أقيم بمناسبة إنزاله إلى البحر

العدوان العراقي أحرق البوم لمحو ماضي الكويت.. وبُني من جديد بأمر الشيخ جابر الأحمد فعاد الأثر البديع إلى المنصة نفسها

موقع راس عجوزة الساحلي بنيت عليه أبراج الكويت الثلاثة الشهيرة كان إحدى العلامات السعيدة للسفن الشراعية الكويتية القديمة

الورجية قوارب صُنعت قبل أن تعرف لغة التخاطب أو طهي الطعام وكانت تستعمل لصيد السمك بالمناطق القريبة من الساحل

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم



في الأوراق الكويتية التي تنشر هنا إضافة مهمة الى ما سبق نشره بخصوص بعض ما يتعلق بتاريخ بلادنا وأحوال مجتمعنا.

وكما هي العادة فإن ما يُقدم هنا إنما هو مجموعة من الكتابات المتفرقة التي تحملها هذه الاوراق، وأقوم بتقديمها دون تسلسل معين.

ولذلك فإنني شديد الحرص على أن أقدم لكل فصل من فصولها بمقدمة موضحة، وفي هذا الفصل نرى ما يلي:



(1) الشويخ. (2) عشيرج. (3) بوم المهلب. (4) راس عجوزة. (5) حول اللهجة.



وهذا هو تفصيل الحديث في الموضوعات المذكورة:



1 - الشويخ



الشويخ اسم قديم يُطلق على منطقة معروفة وواسعة من مناطق عاصمة الكويت، تقع هذه المنطقة بامتداد من الغرب من عند ميناء الشويخ الى الدوار الذي تقع فيه شرقا بوابة الجهراء وهي إحدى بوابات سور الكويت.

وقد جرى الاتساع في هذا الاسم فأدى ذلك الى نسيان أسماء المواقع المختلفة التي كانت تُطلق على بعض هذا الموضع الواسع.



ولعل من أهم ما تنبغي الاشارة اليه في الشويخ هو الميناء لأنه كان أول المواقع التي أنشأتها الحكومة من أجل تنمية الاعمال في البلاد، إضافة الى ما استجد فيه بعد ذلك من مبان حكومية مهمة ومساكن أهلية في أكثر من منطقة سكنية معروفة.

ولما كان الميناء من أهم ما حدث في الكويت حينه فإننا نقدم عنه ما يلي:



ميناء الشويخ (أ)



تم اختيار ميناء الشويخ لوجوده - سابقا - بعيدا عن المنطقة السكنية، ولتوافر الحماية الطبيعية له. وقد بدأ العمل به منذ سنة 1953م بإقامة رصيف خشبي مؤقت، وأقيم في سنة 1956م رصيف مبنى بالحجارة طوله سبعمائة وثلاثون مترا بعمق عشرة أمتار. وتم استخدام ميناء الشويخ منذ أنشئ الرصيف المؤقت.

هذا وقد قامت الحكومة بدراسة الهيكل المستقبلي للميناء، فكان هناك اقتراح قدمه أحد الخبراء الانجليز هو السير وليام هالكرو، يعتمد على أمرين هما:



أ - ما يتعلق بحوض السفن والقناة الممتدة من أول جون الكويت موصلة الى الميناء.



ب - الرصيف وما يتعلق به من منشآت.



ومنذ ذلك الوقت كانت بداية العمل وفق هذين الأمرين، وذلك منذ الخامس والعشرين من شهر يناير لسنة 1958م وتم استخدامه فعليا في سنة 1959م.



كما تم افتتاحه رسميا في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لسنة 1960م.



وقد بذلت في إنشائه جهود كبيرة، وزود بإمكانيات كبيرة سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالقوة البشرية على اختلاف تخصصاتها أم ما يتعلق بالآلات والمعدات.



ولا يزال هذا الميناء يؤدي مهمته ويتطور بحسب ما تفرضه الظروف من متطلبات.



ميناء الشويخ (ب)



موضع هذا الميناء كان ذا نشاط حي حتى قبل أن يتم إنشاء هذا المركز المهم فيه.



فقد كان قسم منه مؤجرا الى الحكومة البريطانية لفترة من الزمن، وقد استمر تأجيره منذ عهد الشيخ مبارك الصباح (1896 - 1915م) حتى عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح (1921 - 1950م)، وكانت الحكومة البريطانية تستغله في أعماله شتى طوال هذه الفترة، وكان في فترة من الفترات مركزا لتصدير الرمال المأخوذة من قرب الشاطئ الى عبدان في إيران، وقد مرت بنا إشارة الى ذلك وسوف يأتي المزيد.



أحست حكومة الكويت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي بالحاجة الماسة الى وجود ميناء يتماشى مع الحركة التجارية التي تنامت في تلك الفترة، فأنشأت في الشويخ الميناء الذي يقوم الآن بحاجة البلاد.

وقبل أن يتوسع ويصير الى ما صار اليه الآن، فإنه كان عندما تم افتتاحه في شهر مايو لسنة 1960م عبارة عن رصيفين أولهما طوله 2500 قدم في داخل المنطقة العميقة، والثاني طوله 1216 قدما، وهو مخصص للسفن الصغيرة.

والميناء اليوم بخلاف ذلك تماما فقد تعددت أرصفته وكثرت مراكز التخزين فيه. وتطورت مع ذلك أعمال التحميل والتنزيل بآلاتها المتنوعة الحديثة، وصار جزء منه منطقة تجارية حرة.

وجرى التوسع فيه حتى تم ادخال الجزيرة الكبيرة والجزيرة الصغيرة وجزيرة عكاز إليه، فصارت كلها جزءا من اليابسة تخدم أعمال هذا الميناء المهم.



تأجير أرض الشويخ قديماً



استأجرت الحكومة البريطانية من الشيخ مبارك الصباح جزءا من أرض الشويخ لاستعماله مخزنا وميناء تستفيد منه في فترة معينة، وأبلغت الشيخ بالشروط التي يجري على أساسها الاستئجار، مع بيان القيمة المقررة لذلك.



وعندما اطلع الشيخ مبارك على الرسالة التي شُرح له فيها الموضوع، رد عليها موافقا على ما جاء فيها مع تبيين بعض الملاحظات التي أبداها وتمسك بها.

ففي رسالته الى الميجر ناكس الوكيل السياسي البريطاني في الكويت بتاريخ الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1325هـ (الموافق للثامن عشر من شهر أغسطس لسنة 1907م) أبدى الشيخ موافقته على ما جاء في الرسالة لكنه اشترط على الجانب البريطاني أن يزوده بنسخة من الشروط موقعة طبق الاصل للنسخة التي أرسلت له مع كتابهم. كما طلب اليهم أن يُزود بكتاب يبين أن بلاده بكل حدودها تخضع الى الجمارك التي يفرضها دون تدخل من البريطانيين.



وفي هاتين المادتين يقول: «فأنا أيضا أطلب ورقة نظيرها من الدولة مفصلة تكون في يدي»، ويقول: «والأراضي التي تأخذها الدولة فيما بعد بطريق الايجار، الدولة تلتزم في الورقة أنه ما يأخذون كمرك على شيء في جميع الاراضي التي يستأجرونها، وليس لهم بها مسكن، في حدود الكويت، أما كمرك الكويت فمُرتّباته بيدي».



وقد استمر العمل بعقد الايجار المعمول به فترة طويلة من الزمن حتى جاء اليوم الذي ألغي فيه هذا العقد بناء على طلب الطرف البريطاني بتاريخ الرابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1340هـ (الموافقة للثامن من شهر يوليو لسنة 1922م) وذلك بموجب رسالة من الميجور مور المقيم السياسي البريطاني في الكويت موجهة الى الشيخ أحمد الجابر الصباح.



2 - عشيرج



موضع على الساحل غربي العاصمة بالقرب من الدوحة، وفي طرفه الشرقي رأس داخل في البحر يسمى رأس عشيرج. وبالقرب من عشيرج موقع يسمى البخش وهو أيضا على الساحل، وقد اعتاد الناس - قديما - استعمال الصخور التي تُجلب من هذا المكان لبناء مساكنهم، وفي اللهجة تستعمل كلمة (بخش) بمعنى خرق، وهي مأخوذة من خرق الصخور بواسطة آلة حديدية مستطيلة حادة تسمى (الهيب) تمهيدا لتقطيعها ونقلها، وقد عانى العاملون في هذا المجال الصعاب، حيث إنهم عندما يزاولون عملهم صباحا في برد الشتاء وماء البحر بارد جدا، يعودون في المساء وقد بلغ بهم التعب مبلغا كبيرا.

والمعروف أن هذه المهنة كانت واسعة من حيث عدد العاملين بها، وتبدأ من السفن وأصحابها وبحارتها وهم الذين ينقلون الصخور من البخش الى البلد، ومن العاملين في التقطيع وأصحاب الحمير التي تنقل تلك الصخور من ساحل البحر الى البيوت.

وبهذا نستطيع أن نخمن حجم هذا العمل في وقت لم تعرف فيه الكويت من مواد البناء إلا هذا النوع إضافة الى اللبن (الطابوق) الطيني.



3 - بوم المهلب



كان هم العدو العراقي منذ احتل الكويت هو القيام بمحو هويتها، وإزالة كل المعالم التي تدل على شخصيتها. لا يريد العدو لهذه الدولة التميز، ولا يريد لها الاحتفاظ برموز تاريخها التي تدل على همة أبنائها وشدة بأسهم.

وكان من أهم الأمور التي اهتم العدو بإزالتها ومحوها من الوجود البوم المسمى «المهلب» الذي كان يقف شامخا ضمن سور متحف الكويت الوطني.



والمهلب بوم سفار كان يعبر البحار للتجارة بين الكويت وعدد من الدول منها الهند وما جاورها من بلاد، صنع هذا البوم في سنة 1937م، بيد الاستاذ المعروف محمد بن عبدالله الذي صنعه للتاجرين الكويتيين ثنيان ومحمد الغانم، وكانا من كبار تجار الكويت في ذلك الوقت، وقد قام البوم بأولى رحلاته اثر حفل كبير أقيم بمناسبة إنزاله الى البحر، وكانت تلك الرحلة الى الهند.



قام المهلب بعد ذلك بعدة رحلات، وحل في عدد من الموانئ في المحيط الهندي والخليج العربي. وظل يمارس دوره هذا دون توقف حتى تغيرت الحال، وتوقف البحارة عن الايجار، فلم يعد المهلب يمارس دوره السابق، لذا حوله صاحباه الى تذكار أقاماه بجوار سكنهما، أمام مدرسة عمر بن الخطاب (في منطقة القبلة) وحين حَلَّت سنة 1960م طلب الشيخ عبدالله الجابر الصباح من السيد ثنيان الغانم أن يبيع المهلب لكي تحتفظ به دائرة المعارف تذكارا لأيام السفر التي كانت من أهم الأيام في حياة الكويتيين، وعندها تبرع السيد ثنيان بالبوم، لكي ينقل الى حيث تريد دائرة المعارف.

وقد كان موقعه الأول بعد انتقاله الى هذه الدائرة هو مدرسة ثانوية الشويخ حيث أعد له موقع ملائم، ثم أقيم له موقع آخر يليق به ضمن متحف الكويت الوطني الجديد الواقع على ساحل البحر في حي القبلة.

وصار مزارا للناس ينظرون اليه بإعجاب، ويتذكرون من خلاله ايام آبائهم وأجدادهم، الى ان جاء الغزو العراقي الغاشم، فهاله ان يجد هذه الصورة الباهرة لماضي الكويت، وتحرك الحقد في نفوس الغزاة، فأحرقوا البوم بكامله.



وبعد اندحار العدو، بُني المهلب من جديد بأمر من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد امير دولة الكويت آنذاك، فعاد هذا الأثر البديع الى المنصة التي كان واقفا عليها من قبل.



والمهلب الذي سُمي البوم باسمه هو المهلب بن ابي صفرة ظالم بن سراق الازدي، كان اميرا على البصرة ثم تولى محاربة الخوارج، وقد تولى خراسان بعد الملك بن مروان في سنة 79 هـ وتوفي فيها، وكان بطلا من ابطال العرب المعدودين.

وكان ابناء الكويت من المعجبين ببطولة هذا القائد الفذ، فسموا البوم باسمه منذ انشئ، كما سموا باسمه روضة من رياض الاطفال هي روضة المهلب، وشارعا من شوارع الكويت يقع في منطقة بنيد القار ضمن محافظة العاصمة.



4 - راس عجوزة



من اماكن الكويت التي يكاد ينسى اسمها اليوم على الرغم من اهميتها موقع ساحلي هو: راس عجوزة وينطق الناس الجيم التي ترد في الاسم ياء، فيقال راس عيوزة، وهذه هي طبيعة لهجتنا التي تقلب الجيم الى ياء في بعض الاحيان.



عندما نسير على ساحل جون الكويت باتجاه الشرق فإننا سوف نمر بقصر دسمان، ومن هنا يمتد بنا الطريق الى ان يصل الى رأس من الارض داخل في مياه البحر بشكل مثلث، وقد بنيت على هذا الرأس في السنوات الاخيرة ابراج الكويت الثلاثة المشهورة، وهذا هو: راس عجوزة.



ومن هنا يمتد الساحل بانحناء داخلي حتى يصل بنا الى رأس الارض الذي كان يطلق عليه اسم: الراس تخفيفا.



ولقد كان هذا الموقع من العلامات السعيدة للسفن الشراعية الكويتية القديمة، فهو يدل ركابها على وصولهم الى وطنهم بعد طول غياب. وهم عندما تصل سفنهم بهم الى هذه النقطة يتجهون الى اليسار (غربا) الى ان تكون سفنهم امام واجهة المدينة، حيث يجدون الاماكن المخصصة لرسو هذه السفن، فتقف كل سفينة في الموضع الذي يحدده مالكها. وهنا تنتهي رحلة الموسم.



وصفت الرحالة الانجليزية فريا ستارك موقع راس عجوزة عندما زارت الكويت في زيارتين، فقالت: «على رأس الجون يقف الفنار الذي، وإن بدا منظره قبيحا نظرا لخشونة بنائه، فهو احد الاشياء الحديثة النافعة، وأحد المعالم البحرية الضرورية لإبحار السفن في امان، وإلى جانب الفنار نرى بعض القوارب القديمة التي يمكن ان نقول انها صنعت قبل ان يعرف الانسان لغة التخاطب، او طهي الطعام، وتسمى هذه القوارب الاثرية «ورجية» وهي تصنع من سعف النخل، وقاعها مزدوج تغمر المياه الطبقة السفلى منه، وبها شراع بسيط يساعد على الإبحار، ولا تحتاج هذه القوارب الى طلاء او مسامير، او غير ذلك من ادوات بناء السفن، بل تربط بالحبال، وهي عادة ما تستعمل لصيد السمك في المناطق القريبة من الساحل، وترقد هذه القوارب على حافة الجون وبين صخوره تراقب السفن الكبيرة وهي تشق صفحة المياه غادية رائحة، بينما تستسلم هذه القوارب لنوم هادئ قد يكون نوما مستمرا الى الابد. وتعود ملكية هذه القوارب الى حارس الفنار».



ويدلنا قولها هذا على ما يلي:



أ - مقدرتها العالية على الملاحظة ودقة الوصف.



ب - قد تكون هي اوفى من كتب عن الورجية التي تكاد تختفي من الحياة في هذه الايام لولا وجود اعداد قليلة منها لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، ولولا وجود صناع لها في سلطنة عمان.



ج - لم تتردد في السؤال عن بعض ما لفت نظرها، اذ نراها تذكر القوارب من نوع الورجية بعد ان شدت انتباهها، ثم تتساءل عن مالكها، فتذكره لقرائها.



د - تدل اقوالها على ان المنطقة التي وصفتها كانت وقت زيارتها لها ارضا خالية من المباني، ولكنها كانت ملأى بالصخور البحرية التي كانت تضم بين جوانحها قوارب الصيد من نوع «الورجية».



هـ - ولم تنس الإشارة الى ان هذا النوع من القوارب قد تم الاستغناء عنه، وهذا - ايضا - يدلنا على ان التخلي عن الورجية كان قديما اذا عرفنا ان الكاتبة كانت تتحدث عن الفترة التي زارت فيها الكويت وهي فترة متقدمة آخر تاريخ لها هو سنة 1937م.



و - قد تكون الورجيات التي رأتها هذه السيدة ملكا لحارس الفنار، ولكن هذا لا يعني انه يملك الورجيات الوحيدة في الكويت، بل لقد كان كثير من الهواة في الكويت وجزيرة فيلكا يملكون مثلها.



تعمدنا الاطالة في الحديث عن الورجية باعتبارها اثرا كويتيا من آثار مهنة صيد السمك قديما، ولن نجد فرصة للحديث عنها افضل من هذه الفرصة، فقد تحدثت فريا ستارك اولا عن راس عجوزه الذي هو موضوع هذا المقال، ثم اخذت في وصف الموقع بما فيها ادوات الصيد وقواربه التي كانت تلفت النظر لقدمها حتى لقد ظنت ان هذا النوع من القوارب قد صنع قبل ان يعرف الانسان لغة التخاطب، او طهي الطعام.



بهذا يكون ما نقلنا عن هذه الكاتبة قد افادنا افادة مزدوجة، وامتعنا وصفها غاية الامتاع. وفريا ستارك شخصية متميزة من عدة وجوه فهي متعلمة راقية التعليم، ومثقفة عميقة الثقافة، وهي محبة للاطلاع على شؤون الحياة ومعرفة الناس والاختلاط بهم، ولدت في سنة 1893 في باريس ونشأت في ايطاليا وتعلمت اللغة العربية منذ سنة 1921، واستطاعت في سنة 1922 ان تقرأ القرآن الكريم، وتخرجت في كلية اللغات الشرقية بلندن، وكان استاذتها من كبار الاساتذة الذين عرفتهم الدراسات الشرقية.



وهي امرأة شديدة النشاط متعددة الاهتمامات، كان لها من اجل ذلك سفر متواصل الى عدد من البلدان، وألفت عددا من الكتب التي ضمت تجاربها، ونشرتها جميعها، وتوفيت بعد جهد كبير في مجال اهتماماتها في شهر مايو لسنة 1993.



وضمن رحلاتها المتعددة حول العالم زارت الكويت مرتين كانت اولاهما في سنة 1932 وكانت الثانية في سنة 1937م.



وكتبت في كلتا الرحلتين رسائل وتقارير، عن زيارتيها، والتقطت صورا ذات اهمية قصوى بالنسبة لتاريخ الكويت. وما ورد هنا انما هو جزء يسير من إشاراتها الى ما لاحظته في احدى هاتين الزيارتين.



5 - حول اللهجة الكويتية



نتحدث هنا - كالعادة - عن لهجتنا الكويتية، ونوالي تقديم ما يثبت صلاتها القديمة بلغتنا العربية الأم، كما نذكر ما يخطئ به البعض حاليا في نطق بعض الألفاظ مما يخرج عن نطاق اللهجة، وعن نطاق الفصيح من اللغة معا.



وهذه من النماذج الدالة على ما يخطي به بعض المتكلمين هنا:



1 - في اللهجة نقول عند الاعجاب بشخص قام بعمل جيد يشكر عليه حتى نشجعه على الاستمرار في الاجادة: كفو عليك.

وهذا الاستعمال معروف منذ القدم غير ان بعض الناس يقولون الآن: كفو منك. وهذا الاستعمال لا يؤدي الغرض المطلوب، ولا معنى له، وليس من استعمالات اللهجة.



2 - عند السؤال عن السن يقول المرء لصاحب: انا اكبر منك. ويقصد انه اكبر منه سنا. ويقول بعض المتحدثين عندنا في هذه الأيام: انا اكبر من عندك. وهذا سخف ومخالفة للمعنى وللفظ المتعاد في لهجتنا.



سئل العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: هل هو أكبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان تقدير العباس للرسول الكريم كبيرا فلم يقل انا اكبر منه، بل قال: «هو أكبر مني وولدتُ قبله» وهكذا نرى تطابق اللهجة الصحيحة مع الفصحى.



3 - مما نسمعه من تلاعب في اللهجة من حيث نطق ألفاظها او العبث بمعانيها ما شهدته في احد برامجنا التلفزيونية كان المذيع يسأل ضيفا له كبير السن: كم عمرك؟ فرد الضيف: سبعون سنة.

فما كان من المذيع إلا أن رد عليه بقوله: «العمر كله إن شاء الله» فبالله ما معنى العمر كله حين يستعملها الشخص مجردة عما قبلها او ما بعدها ثم اننا لا نستعمل في اللهجة مثل هذا الهراء، فالمعروف ان الرد في مثل هذا: لك طولة العمر، او: الله يطول عمرك.



4 - ثم هذا لفظ بدأ يطل علينا في الاحاديث التي نسمعها وهو لفظ غريب ودخيل وثقيل الظل. لقد صار البعض يقول عن شخص المتهاون المتكاسل: انه ايتفقفق، وهذا لفظ قبيح اضافة الى انه غير وارد في الفصحى او العامية.



5 - جرت العادة بين بعض الفتيان والفتيات عند الذهاب الى بعض المقاهي او المطاعم على ان يكون دفع تكلفة المشروبات والمأكولات مشتركا بين جميع الحاضرين، كل واحد منهم او منهن يدفع مبلغا محددا، وهذا يسمى في لهجتنا حطّه، وبعضهم يطلق عليه اليوم لفظ: قطيّة.

وهذا مخالف للمعنى الذي يقصده هؤلاء لأن القطية اصلا هي: القطة وهي بمثابة الهدية، وقد ورد ما يشبه هذا اللفظ في الفصحى وهذا تفصيل ذلك:



ما يسمى في لهجة الكويت: قَطَّة بفتح القاف أو قطَّة يرد في الفصحى بلفظ قط ويجمع على قطوط.

وقد ورد هذا اللفظ في شعر الشاعر القديم ميمون بن قيس المعروف بالأعشى في قصيدة يمدح بها احد الاشخاص ومطلعها:



أرقت وما هذا السهاد المؤرِّقُ



وما بي من سُقم وما بي مَعشقُ



وقد ذكر في بداية القصيدة عددا من الماضين الذين ذكروا بقوتهم ومكانتهم ثم ذكر الملك النعمان ابن المنذر، وقال ان الموت لم يترك اولئك النفر الذين ذكرهم الى ان قال:



ولا الملك النعمان يوم ليقته



بإمته يعطي القطوط ويأفق



(إمته: نعمته، يعطي القطوط لقاصديه، ويأفق يفاضل في العطاء بين المتقدمين إليه).



وذكر صاحب لسان العرب ان القط هي النصيب او الجوائز، وفي اللهجة يستعمل هذا اللفظ على الصفة التي ذكرناها، واستعماله قريب من استعمال الفصحى له، لأن الذي يقدم القطة او القطية كأنه يقدم نصيبه مما هو مطلوب منه من اجل المشاركة، اما استعمال أي لفظ من ألفاظ اللهجة على اكثر من شكل فإنه لا يغير من الامر شيئا، فهذا امر قائم حتى في كلام القبائل العربية قديما، وقول قطَّة او قطية، وكذلك قولنا عن السُّكر: شكر بفتح الشين او بكسرها فإنه لا يؤثر في استعمال اللهجة، فالمهم انها سائدة بين اهلنا شرقا وغربا وفي المدن والبوادي وهذا يكفي.