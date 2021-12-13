إستراتيجية الشركة تهدف لدعم الكفاءات واستقطاب المتميزين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل ليصبحوا قياديي المستقبل

«الاستثمارات الوطنية» تحرص على المشاركة في معارض الفرص الوظيفية لاستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة

التواصل مع الطلبة عبر جناح الشركة الافتراضي والإجابة عن الاستفسارات وتزويدهم بالفرص الوظيفية المتاحة

الشركة قدمت عدداً من الوظائف في إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة والتمويل والموارد البشرية والقانونية وعلوم الكمبيوتر



ضمن جهودها المتواصلة لدعم الطلاب حديثي التخرج وفتح آفاق المستقبل أمام جيل الشباب الواعد، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن مشاركتها في المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية، والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب افتراضيا، حفاظا على الصحة العامة وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، خلال الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر 2021.



وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، إن مشاركتها في المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية، تأتي ضمن استراتيجية الشركة الهادفة لدعم الكفاءات الوطنية الشابة واستقطاب المتميزين منهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاع الاستثمار، حيث جاءت مشاركة الشركة في المعرض بدورته الحالية ضمن مجموعة ضخمة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية المختلفة، لعرض ما يوجد لديهم من وظائف ومزايا لجذب الخريجين وسهولة مقابلتهم مع جهات العمل وطرح التساؤلات بشأن الوظائف المتوفرة.



دور رائد



وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية جاسم أبل بأن المشاركة في المعرض تأكيدا على دور الشركة الرائد والمهم كأحد الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة في شركة الاستثمارات الوطنية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة، حيث تحرص الشركة على المشاركة في معارض الفرص الوظيفية لأهميتها في معرفة نوعية الخريجين وكفاءاتهم، واستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية وتأهيلها ضمن أعلى المعايير.



وذكر أبل أن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على التواصل مع الطلبة عبر جناحها الافتراضي والإجابة عن استفسارات الطلبة الباحثين عن فرص عمل وتزويدهم بمعلومات عن الفرص الوظيفية المتاحة في الشركة مع إبراز أهمية العمل في القطاع الخاص، كما قدم لهم شروحات وافية عن أنشطة الشركة وعملياتها على الصعيد المحلي والإقليمي، وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة، واستعراض رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشركة الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة والاختيار الأمثل للمستثمرين، فضلا عن رسالة الشركة المتمثلة في تحقيق تطلعات العملاء والمساهمين المستقبلية وخدمة المجتمع الكويتي بفاعلية.



وأكد أبل على التزام شركة الاستثمارات الوطنية في خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي الطموح من مختلف التخصصات للعمل في الشركة وخوض المنافسة والتعلم من التجارب الميدانية، وتفعيل دور الشركة في تعريف الطلبة بفرص العمل المتاحة والتخصصات الأكثر طلبا في الشركة وقطاع الاستثمار بشكل عام.



وذكر أن المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية شهد العديد من الفعاليات كالورش التدريبية والتي تؤهل الخريج لتطوير طاقاته وإمكانياته ومده بالمهارات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي، بالإضافة إلى شرح الشهادات الفنية المعتمدة التي تزيد من مؤهلات الباحثين عن عمل لإيجاد فرص وظيفية في شركات الاستثمار.



وظائف بالشركة



وكشف أبل عن أن شركة الاستثمارات الوطنية قدمت خلال مشاركتها في المعرض عددا من الوظائف المطلوبة والمتمثلة في وظائف إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة والتمويل والموارد البشرية والقانونية وعلوم الكمبيوتر.



واختتم بأن شركة الاستثمارات الوطنية تحرص دائما على تحقيق معدلات متقدمة في نسب التكويت، مع منح الموظفين الجدد العديد من المميزات، مبينا أن استراتيجية الشركة تهدف للحفاظ على المكانة المرموقة التي تتمتع بها في عالم الاستثمارات.