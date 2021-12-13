كشفت مجموعة زين أن علامتها التجارية تصدرت قائمة العلامات التجارية في أسواق الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز Telecom Review Summit Excellence الذي أقيم في دبي مؤخرا «كأفضل علامة تجارية» في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضحت زين أن تصدر علامتها التجارية جاء تتويجا للأداء المتميز في كل أسواقها، وللمستوى المتقدم في خدمة العملاء، وقوة مبادراتها في مجالات الاستدامة والتنوع والاشتمال، ونجاحها في توفير أكثر الخدمات الإبداعية، والترقية المستمرة لشبكاتها وفق أحدث التقنيات.



وأعلنت زين أن الجوائز الإقليمية للحفل شهدت تتويج شركتها التابعة «زين السعودية» بجائزة «أفضل نمو لمستخدمي شبكات الجيل الخامس»، بعد أن رسخت مكانتها كمزود رائد لخدمات الجيل الخامس في المملكة، إذ تمتلك واحدة من أكبر شبكات الـ 5G حول العالم، كما فازت زين السعودية بجائزة «الخدمة الأكثر ابتكارا» لمنصتها الرقمية «ياقوت».

وبينت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا نوعيا لعملياتها في القطاع الرقمي، والتوسع في تقديم خدمات رقمية مبتكرة مع سلسلة من الشراكات الإقليمية والدولية القوية، إذ نجحت في تقديم العلامة التجارية Zain Esports لأسواق المنطقة، لتفتح بهذه الخطوة سلسلة من المنافسات الإقليمية والمسابقات الرياضية الإلكترونية عبر الإنترنت، ولتؤكد مساعيها الجادة في تنمية مهارات الشباب الرقمية، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية.



وأفادت أنها نجحت في تعزيز شراكاتها الدولية في التوسع في منصة واجهة البرمجيات API، مما ساعدها في تقديم محتوى فريد وجذاب في قطاع الترفيه الرقمي، وتوفير فرص حقيقية للاعبين الرقميين الكبار ولمطوري البرامج الأفراد كي يصبحوا قادرين على أن يطلقوا خدمات تستهدف عملاء زين.



وأضافت المجموعة أنها قامت مؤخرا بإطلاق كيانها الاستثماري شركة «زين فينتشرز»، وهو الكيان المسؤول عن إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، والمسؤول عن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أعمال الشركات الناشئة، رأس المال المغامر، التكنولوجيا المالية «فينتيك»، والفرص التكنولوجية، مع التركيز على الابتكارات الرقمية سريعة النمو.



وذكرت أنها قامت بإطلاق كيان تكنولوجي جديد (ZainTech) لتؤسس واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق الشرق الأوسط، إذ يقدم الكيان الجديد الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، وأيضا يوفر حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والابتكارات في الأعمال الناشئة.

واستحوذت الحملات التسويقية لمجموعة زين على مخيلة الملايين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ حصدت الدعايات التلفزيونية للمجموعة خلال شهر رمضان والعيد 20 مليون مشاهدة على منصة YouTube، وتمتلك زين حاليا قاعدة متابعين ومعجبين واسعة لمنصاتها الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لديها أكثر من 22 مليون معجب، وتحصد أعمالها 100 مليون مشاهدة سنويا على اليوتيوب.



الجدير بالذكر أن زين كانت المشغل الأول الذي يعتمد تقنية شبكة الجيل الخامس في الكويت والسعودية، وبعدها السوق البحرينية، حيث تحرص المجموعة على جلب أحدث التقنيات لشبكاتها، للمحافظة على نهجها في توفير خدمات إبداعية تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.



وتضع المجموعة مجالات الاستدامة والشفافية وقيادة الفكر في صميم أعمالها، وينعكس ذلك في كل جانب من جوانب الأنشطة التشغيلية، حيث يسلط تقرير الاستدامة السنوي لشركة زين الضوء على القيادة الإقليمية المستمرة للشركة في متابعة أجندتها للاستدامة، ودعم المجتمعات التي تخدمها من خلال أنشطة التوعية مثل تغير المناخ، حقوق الأطفال، بناء القدرات، التعليم، التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإشراف البيئي، كما تحرز المجموعة تقدما إقليميا في مجالات التنوع والاشتمال، إذ تصنف من الشركات الرائدة في هذا المسار الجديد على أسواق المنطقة.



وبصفتها علامة تجارية تعتبر نفسها شريكا أساسيا للمجتمعات، اتخذت زين تدابير استباقية لضمان تلبية الاحتياجات خلال الجائحة التي تسببت في وجود تحديات صعبة لمجتمعاتها، حيث حرصت على توفير وصول رقمي إلى الخدمات الأساسية، مثل الخدمات الطبية والتجارية والأنشطة اليومية.