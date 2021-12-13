يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركاته المجتمعية تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، حيث قام مجددا برعاية مهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة، والذي انطلق خلال شهر نوفمبر الماضي في فندق الراية، ممتدا على مدار أربعة أشهر متوالية ليومين من كل شهر.



وخلال أيام المهرجان حتى نهايته، سيقوم KIB بإقامة جناح خاص به بضم سلسلة من الألعاب والمسابقات المسلية، مع سحوبات وجوائز وهدايا متعددة.



وفي هذا السياق، صرح المدير الاتصال الخارجي لوحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: لقد حرصنا من خلال المشاركة في هذا الحدث على أن نكون متواجدين فيه وعلى الاندماج والتفاعل مع زواره، وذلك ضمن إطار برنامجنا المتميز والخاص بالمشاركة المجتمعية، الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز روح الترابط الاجتماعي وإضافة قيمة إنسانية تجمع بيننا وبين المجتمع الذي نخدمه.



أما بالنسبة لرعاية KIB الرئيسية لمهرجان Food Buzz، أكد السرحان أنها جاءت كجزء من نهجه المجتمعي والاستراتيجي لدعم واحتضان الأفكار الريادية والمشاريع الكويتية الصغيرة، وإتاحة مثل هذه الفرص الناجحة أمامها لتسويق خدماتها وبيع منتجاتها المحلية، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بشكل عام تمثل أهمية بالغة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها يصب في مصلحة الوطن من حيث توفير فرص العمل المختلفة للشباب الكويتي.