أعلنت شركة أرزان ثروات التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للاستحواذ على مبنى مكاتب بمواصفات عالية الجودة يقع في منطقة متميزة في مدينة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأميركية.



ويتميز مبنى The Post بتصميمه الفريد ويقع في مدينة بيفرلي هيلز المرموقة. تم إنشاء هذا المبنى سابقا كمقر لخدمة توزيع البريد، وفي عام 2019 تم تطويره بالكامل ليصبح مبنى مكاتب بتصميم مبدع ومواصفات عالية الجودة يتألف من مساحة 103555 قدما مربعة بالإضافة الى مبنى خاص مؤلف من ثلاثة أدوار مخصصة لمواقف السيارات، ويقع هذا العقار في منطقة الأعمال الترفيهية والإعلامية في بيفرلي هيلز التي تعتبر المركز الرئيسي لشركات الإعلام والترفيه الرفيعة المستوى.



والعقار مؤجر كليا بعقد طويل لمدة 11 سنة لكل من شركتي Live Nation الإعلامية وشركة خدمة البريد في الولايات المتحدة الأميركية USPS، والجدير بالذكر أن المستأجر الرئيسي Live Nation يحتل مركز الصدارة باعتباره من أكبر شركات بيع التذاكر والترويج للحفلات الترفيهية في العالم بقيمة سوقية بلغت 18 مليار دولار كما في 15 أبريل 2021.



وعلّق مهند أبوالحسن الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: يسعدنا تقديم المشورة والترتيب لصفقة الاستحواذ على مبنى The Post، والتي نعتقد أنها ستوفر عوائد جيدة جدا لعملائنا.

كما في صفقات أرزان ثروات السابقة، ومن المتوقع أن يكون هذا الأصل استثمارا آمنا يحمي رؤوس أموال عملائنا ويوفر دخلا شهريا آمنا وجذابا.