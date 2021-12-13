ترأس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، وفد الغرفة المشارك في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض.



وضم وفد «الغرفة» إلى جانب الصقر، النائب الثاني للرئيس فهد الجوعان، وعضو المكتب أسامة النصف، وعضو مجلس الإدارة خالد الغانم، والمدير العام رباح الرباح، ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.



وبحث الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وسبل تعزيز أواصر التعاون فيما بينها، خصوصا في ظل ما يمر به العالم حاليا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2022 والذي يتضمن فعاليات مرتقبة منها اجتماعات مشتركة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الخليجي، وعقد ورش عمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء لوضع الحلول المناسبة للمعوقات التجارية بين دول المجلس، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية على المستوى الإقليمي.



وتطرق الاجتماع لأهمية التحضير والإعداد لعقد منتدى الخليج الاقتصادي الذي يقوم الاتحاد بتنظيمه مرة كل سنتين، على أن يتضمن المواضيع ذات الصلة بالنهوض بالاقتصاد الخليجي، وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة.