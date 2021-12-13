تقنية لعلاج أعراض اضطراب الوسواس القهري قبل أن تبدأ

يعاني نحو واحد من كل 50 شخصا من اضطراب الوسواس القهري OCD خلال حياتهم، وهو عبارة عن حالة يمكن أن تشمل غسل اليدين القهري والفحوصات المتكررة لإغلاق الأبواب والفرن والأفكار المقلقة المتكررة، التي يمكن عندما تتفاقم أن تجعل الشخص غير قادر على مغادرة المنزل والعمل وإقامة علاقات اجتماعية طبيعية. فقد تمكن فريق من العلماء من اكتشاف تقنية تمنح نظرة ثاقبة على إشارات الدماغ ومن ثم يمكن تشخيص الأشخاص المحتمل معاناتهم من اضطراب الوسواس القهري في مرحلة مبكرة.

التحفيز العميق: تسمح التقنية التي ابتكرها باحثون من جامعة براون في الولايات المتحدة بصعق الدماغ بنبضات كهربائية مستهدفة لتعطيل الإشارات ومنع أعراض اضطراب الوسواس القهري. فقد قام الباحثون بتطوير ما يسمى بـ «التحفيز العميق للدماغ»، والذي يتضمن جراحة لوضع أقطاب كهربائية في الدماغ، تم البدء في تطبيقها منذ عقود لمساعدة الأشخاص المصابين بالوسواس القهري الحاد في جميع أنحاء العالم.

لكن الجديد هو أن فريق العلماء تمكن من رصد إشارات محددة تصدر من المخ، أو بعبارة أخرى موجات دماغية ذات تردد معين من منطقة «المكافأة» في الدماغ، وأنه يمكن عن طريق النبضات الكهربائية منع الخلايا الموجودة في مركز «المكافأة» في المخ من إصدار تلك الإشارات، وبالتالي يتم اتخاذ قرارات عقلانية.

قال د.ديڤيد بورتون، كبير الباحثين: «يمكن أن يكون الوسواس القهري منهكا بشكل لا يصدق، حيث تستهلك طقوس التنظيف أو الفحص القهري 100% من وقت الشخص وطاقته العقلية. ويصل الأمر بالأشخاص الأكثر تضررا إلى مرحلة يشعرون فيها بأنهم محاصرون عقليا، وغير قادرين على مغادرة منزلهم بسبب الخوف من أن يتلوثوا بالأوساخ أو يمكن أن يحدث شيء سيئ. إلا أن تقنية تحفيز الدماغ، الذي يتفاعل مع الأعراض وشدتها، يمكن أن يساعد حقا الأشخاص المصابين بالوسواس القهري».

عن «ديلي ميل»