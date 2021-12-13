هادي العنزي



تمكن فريق سيدات كرة الصالات بالنادي العربي من التفوق على نظيره الكويت بطل دوري URC للسيدات الموسم الماضي ومتصدر الترتيب، مسجلا هزيمة مدوية عليه 5-2 ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري، التي أقيمت أمس الأول على صالة نادي الكويت، وبحضور جماهيري حاشد، ليرفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن سيدات «الفتاة» الثاني، فيما بقيت سيدات الكويت في صدارة الترتيب بـ 24 نقطة.



وفي مباريات أخرى، تغلب نادي الفتاة على فتيات العيون 13 - 4، وفاز فريق السالمية على سيدات نادي سلوى الصباح 3 - 2، لتشتعل المنافسة على المقعد الآخر المؤهل للمربع الذهبي، بعد تساوي أندية سلوى الصباح، وفتيات العيون، والسالمية في النقاط (6).