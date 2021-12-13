٭ حمد: كل أردني فخور بـ «النشامى»

اعترف المدرب العراقي لمنتخب الأردن عدنان حمد أن فريقه لم يستحق توديع منافسات كأس العرب، مبديا أسفه للخسارة أمام المنتخب المصري.



وقال: «أبارك للمنتخب المصري فوزه وتأهله لنصف النهائي»، لافتا إلى أن فريقه قدم مباراة كبيرة وكان ندا قويا وكان بإمكانه تحقيق الفوز وحسمها في الشوط الأول من المباراة بعد إضاعة العديد من الفرص.



وأرجع الخسارة إلى إصابة عدد كبير من لاعبي المنتخب وعدم قدرته إلى إجراء تغييرات مفيدة لمسار المباراة، مشيرا إلى أنه رغم الخسارة إلا أن البطولة مثلت اكتشاف العديد من اللاعبين الشبان الذين سيكون لهم مستقبل كبير مع المنتخب.

٭ طرد الحضري

تعرض مدرب حراس منتخب مصر عصام الحضري للطرد خلال مواجهة الأردن، وذلك بعد قيامه بالاحتفال بطريقة مستفزة أمام دكة بدلاء «النشامى» بعد تسجيل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة.



ودخل الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة عدنان حمد في مشادة عنيفة مع الحضري، وعبر عن غضبه من احتفال الحضري فيما تدخل الجهاز الفني لمنتخب مصر وعلى رأسهم وائل جمعة وضياء السيد ومحمد شوقي لحل هذه الأزمة سريعا وإنهاء الخلاف.



وقد أشهر حكم اللقاء هيكتور سعيد مارتينز البطاقة الحمراء في وجه الحضري عقب هذه الأزمة، فيما تقدم الحضري عقب نهاية المباراة بالاعتذار إلى عدنان حمد.

٭ المعز يقترب من لقب تاريخي

أكد مهاجم قطر المعز سعادته بمساعدة المنتخب في كل بطولة يخوضها، خاصة في ظل خوض المنتخب في الفترات الأخيرة مباريات دولية على مستوى قارات العالم، مضيفا: سعيد بتسجيل هدفان في الإمارات وكذلك بأداء جميع اللاعبين والأهم دائما هو تحقيق الفوز، ومؤكدا أن شغفه بتسجيل الأهداف ليس له حدود بغض النظر عن اسم المنتخب الذي يواجهه.



وسجل المعز علي 39 هدفا دوليا خلال 78 مباراة خاضها مع المنتخب القطري ويتبقى له 9 أهداف للانفراد بلقب الهداف التاريخي للعنابي.

٭ قميص «زيزو» لاحد المشجعين



قام مدير منتخب مصر وائل جمعة بتسليم مشجع مصري قميص لاعب منتخب مصر أحمد سيد «زيزو» لاحد المشجعين ردا على لوحة رفعها طوال لقاء مصر والأردن، «زيزو.. ابني بيحبك وعاوز تيشرتك».



وقد حضر المشجع وولده واستقبلهما جمعة نيابة عن اللاعب تنفيذا للإجراءات المتبعة.