كشف مدرب منتخب المغرب الحسين عموتة عن عدم رضاه عن أداء المنتخب مع وداعه منافسات البطولة، قائلا: «لم نكن في المستوى المأمول ولم أتوقع الظهور بهذه الصورة وكان من المفترض أن نقدم أفضل، ورغم ذلك استطعنا تحقيق التعادل والخروج بالخسارة من بوابة ركلات الترجيح».



وتابع: بالتأكيد المنتخب الجزائري كان أفضل منا ويستحق التأهل، مضيفا: «كانت هناك العديد من الأخطاء على مستوى التمرير وعلى مستوى كافة الخطوط، حيث لم نظهر كما يجب وربما السبب مرده إلى قيمة المواجهة وطبيعتها، فضلا عن وجود تسرع كبير في التمريرات الطويلة والمتوسطة وفي الثنائيات الفردية، وكذلك العامل الذهني كان الفيصل في عدم تقديم المستوى المطلوب، وحاولت التدخل بإجراء بعض التغييرات بين الشوطين ولكن لم نوفق في نهاية المطاف».



بدوره، قال قائد «اسود الأطلس» بدر بانون إن التركيز غاب عن اللاعبين في المباراة، مضيفا: غاب التركيز عن عناصر المنتخب في المباراة، ولم نكن بالمستوى المطلوب في البطولة التي نعتبرها فرصة للإعداد الجيد للمشاركة في المسابقات القادمة، ولكننا سنعمل على تصحيح الأخطاء التي سقطنا فيها، كما أحيي اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في المباراة لسوء الحظ خسرنا بالضربات الترجيحية.