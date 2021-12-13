«الرياضة تتكلم الليلة» بحسب زكريا المشجع المغربي في الدار البيضاء. ومع ذلك، فاحت من خسارة بلاده أمام الجزائر بركلات الترجيح، في ربع نهائي كأس العرب رائحة سياسية في ظل تصاعد حدة التوترات بين الشقيقين اللدودين.



ويقول زكريا (36 عاما) وعيناه مركزتان على شاشة في مقهى وسط الدار البيضاء «بالتأكيد فإن الخصومة تخيم على هذه المباراة، ولكن لمرة واحدة دعونا نضع السياسة جانبا».



ويتفق معه جيرانه على الطاولة المجاورة، فيقول ابراهيم «السياسة لا تتفق مع الرياضة. نحن هنا لمشاهدة اللعب الجميل»، لكنه يقر بأن «التوتر حاضر».



وقد ارتفع منسوب التشويق في الدار البيضاء والجزائر خلال هذا الديربي الأفريقي المشحون الذي جمع «أسود الأطلس» بـ «محاربي الصحراء» على استاد الثمامة المونديالي في الدوحة، اذ حفلت المباراة بالإثارة، برغم غياب اللاعبين المحترفين في القارة الأوروبية لدى الطرفين، في هذه البطولة التي تعد بروفة لكأس العالم المقررة في قطر نهاية العام المقبل،



ورغم ذلك، كانت الإثارة حاضرة في الجزائر العاصمة، حيث يقول مشجع جزائري لـ «فرانس برس» عقب المباراة في مقهى البيار من مرتفعات العاصمة «هذه المباراة غير موصى بها للذين يعانون أمراض القلب».



لكن هذا «النهائي المبكر» بحسب ما وصفته الصحف المحلية، حمل صبغة سياسية في سياق إقليمي متوتر، اذ قطعت الجزائر في نهاية أغسطس العلاقات الديبلوماسية مع الرباط، متهمة المغرب بارتكاب «أعمال عدائية» على خلفية خلاف حول مسألة الصحراء الغربية.



ومع بعض الاستثناءات، كرر المشجعون المغاربة أن الكرة يجب أن تبقى في أرض الملعب وليس في الساحة السياسية، حيث قال عمر المتابع لأحداث المباراة: «إنها مباراة مهمة، باستثناء التوترات السياسية، من يريد تسييس القضية لا يفهم شيئا في كرة القدم». ويضيف يوسف عباس (46 عاما) لاعب كرة القدم السابق انه في الملعب «لا شيء غير كرة القدم، ولا وجود لأي اعتبارات أخرى». وتابع: «على غرار الموسيقى، فإن كرة القدم يمارسها فنانون».