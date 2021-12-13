أكد المدرب البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش أحقية فريقه بالوصول لنصف النهائي بعد فوزه على الأردن 3-1، كما أبدى إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في اللقاء، لافتا إلى أن المنتخب الأردني قدم مباراة رائعة، خاصة في الشوط الأول وتحديدا في أول 20 دقيقة والتي من بعدها دانت السيطرة للمنتخب المصري، وجاء التركيز في إنهاء الهجمات في الوقت الإضافي وإحراز هدفين متتاليين.



وأضاف أن الأردن لعب بشكل جيد ولكن كان هناك بعض الثغرات التي قمنا باستغلالها وتحقيق الفوز في النهاية، ومؤكدا أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة رائعة وعليهم أن يستريحوا قليلا قبل الحديث عن مواجهة تونس.



وفيما يتعلق بتشكيل المباراة، قال: «نحن نرتكب الأخطاء مثل غيرنا ونحن نجبر المنافس على أرتكاب الأخطاء لصالحنا وسنعود إلى التدرب وتحسين طريقة لعبنا».



من جانبه، شدد صانع ألعاب منتخب مصر مجدي «أفشة» على أن الجماهير لعبت دورا كبيرا في عودة اللاعبين بعد التأخر بهدف، معتبرا أن هدف مروان حمدي أعاد الفريق للمباراة في وقت قاتل، خاصة أنه جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.



وأوضح أفشة أن المباراة كانت صعبة، وقد توقعنا أداء قويا من منتخب الأردن بعد رؤية مبارياته في دور المجموعات، مشيرا إلى أن المباراة زادت صعوبتها بعد التأخر في النتيجة، الأمر الذي ضغط على اللاعبين في أرض الملعب.



وأشار إلى أنه استعاد عافيته بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية البطولة، وأنه سيتواجد في المباراة المقبلة، لافتا إلى أن إصابته كانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ولكنه بفضل العلاج المكثف والتدريب المستمر تمكن من العودة سريعا.