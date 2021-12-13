اختتم بنك برقان رعايته لفعاليات يوم محافظة الأحمدي الثالث للوفاء لذوي الإعاقة الذي عقد في الحادي عشر من ديسمبر الجاري تحت شعار «إبداعات وهمم»، وذلك مواكبة للاحتفال باليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لذوي الإعاقة ويقع في الثالث من ديسمبر من كل عام.

وقد أقيمت فعاليات اليوم الاحتفالي في مجمع «كويت ماجيك»، تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وممثلين عن بنك برقان.

هذا وتندرج رعاية بنك برقان لهذا الحدث الاجتماعي المهم تحت مظلة رعايته وشراكته السنوية لفعاليات محافظة الأحمدي.



وحول هذه الرعاية، أعربت مديرة العلاقات العامة في بنك برقان، حصة حسين النجادة، قائلة: «نحن سعداء بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة الاجتماعية، وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

إن دعم ذوي الإعاقة يندرج ضمن أولويات استراتيجيتا للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقا من إيماننا المطلق بحقوقهم، فإن بنك برقان كان ومازال من أكبر الداعمين لهذه الفئة لعزيمتهم وإصرارهم على تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في شتى المجالات.

كما يفتخر البنك لكونه سباقا في رعاية فعالياتهم واحتفالاتهم، حيث لا يتوانى في بذل كل الوسائل الفعالة لتمكينهم من لعب دور محوري في المجتمع الكويتي».



وأضافت: كما أود أن أشكر محافظة الأحمدي على اهتمامهم وتبنيهم لهذه الفعالية ضمن أنشطة المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»، والشكر أيضا لجميع المشاركين من الجهات المتخصصة، الأهلية والتطوعية، لما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الفعالية للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.



في هذه المناسبة، صرح مدير إدارة المكتب الفني بالمحافظة والمشرف على الملتقى إبراهيم الفودري قائلا: «يسرنا عقد النسخة الثالثة من فعاليات يوم محافظة الأحمدي الثالث للوفاء لذوي الإعاقة والتي تندرج ضمن المشروع التنموي الذي تقوده المحافظة تحت شعار «محافظتي أجمل» نحن نؤمن بأهمية ممارسة المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه وضرورة دمج أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة في المجتمع وممتنين للمشاركة الفاعلة التي تشهدها الفعالية من جميع الجهات سواء المختصة بذوي الإعاقة أو المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص».



الجدير بالذكر أن الفعاليات شهدت مشاركة واسعة من قبل جهات متخصصة حكومية وأهلية وتطوعية وجماهير كثيفة، حضرت لتشجيع أصحاب الإعاقة ومشاركتهم احتفالات يومهم العالمي.

كما تضمنت عددا من النشاطات التوعوية والترفيهية والرياضية، منها سباق المشي، حيث تنافس فيها ذوي الإعاقة وسط أجواء تشجيعية من الجمهور للفوز بجوائز قيمة.



وسيواصل بنك برقان دعم كل الجهات، الهيئات، الأنشطة والفعاليات التي تهتم بشأن ذوي الإعاقة وتسعى لدمجهم وإشراكهم مع أقرانهم في المجتمع تماشيا مع رؤية الكويت 2035.