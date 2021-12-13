محاكم القضاء العادي تتكون من اربع محاكم هي: محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة التمييز- وهي ما يطلق عليها في مصر محكمة النقض- والمحكمة الجزئية، والتي تختص بإصدار أحكامها في الدعاوى محدودة الأهمية والتي تقع في نطاق اختصاصها الزماني والمكاني والأحكام الصادرة منها تكون قابلة للاستئناف.

والمحكمة الجزئية تعتبر درجة اولى من درجات التقاضي، حيث جعل لها نصاب محدود وهو عدم تجاوز قيمة المنازعات خمسة آلاف دينار كويتي، وإذا زادت عن ذلك كانت من اختصاص المحكمة الكلية، أما اذا كانت المطالبة فيها لا تتجاوز ألف دينار كويتي فتكون أحكاما نهائية.



المحكمة الجزئية هي التي تختص بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية في حال عدم تجاوز نصابها خمسة آلاف دينار كويتي، ونص القانون على إنشاء محكمة في كل محافظة من محافظات الكويت.

عثمان عيسى مناحي العنزي



كلية التجارة - تخصص قانون