أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة بعدة جولات تفتيشية في مناطق الدوحة والشويخ الصناعية وشرق، من تاريخ 12 سبتمبر حتى تاريخ 16 نوفمبر الماضي، وصلت حصيلتها إلى 105 مخالفات نظافة واشغالات طرق وكذلك رفع 150 سيارة مهملة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة العاصمة مشعل العازمي أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة.



وقال العازمي ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.