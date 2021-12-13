رفعت الحكومة السورية سعر ليتر البنزين المستلم عن طريق البطاقة الذكية، للمرة الرابعة خلال العام الحالي، وسط توقعات بأن يترافق مع زيادة جديدة في اسعار السلع والنقل، التي تقفز مع كل زيادة في تعريفات الطاقة والوقود بحجة انه يزيد تكلفة النقل وكافة الأعمال التي تعتمد على البنزين.



وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل «تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 1100 ليرة لليتر الواحد» ارتفاعا من 750 ليرة.



وأرفقت الوزارة منشورها الذي عرضته على صفحتها بعد منتصف ليلة أمس الأول، بصورة عن قرار الزيادة الذي حمل رقم (3598)، ذكرت فيه أن السعر الحالي يتضمن «رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل ليتر».



وذكرت الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح أمس.



وبدأت الحكومة السورية برفع أسعار البنزين منذ بداية العام، حيث أعلنت في شهر يناير الماضي رفع سعر البنزين المدعوم إلى 475 ليرة ارتفاعا من 450 ليرة، وفي منتصف شهر مارس تم رفع سعر البنزين العادي المدعوم إلى 750 ليرة وخصص لكل سيارة 100 ليتر شهريا يتم توزيعها كل أسبوع لتجنب الازدحام أمام محطات الوقود.



كما تم رفع سعر البنزين غير المدعوم والذي يعرف بالأوكتان ثلاث مرات خلال العام الحالي آخرها بداية شهر يوليو الماضي ليصل إلى ثلاثة آلاف ليرة (حوالي 1 دولار أميركي) بزيادة 500 ليرة.



وتعاني سورية من أزمة حادة بالمحروقات بعد خروج حقول النفط والغاز في شمال وشرق سورية التي تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية «قسد»، وصعوبة في تأمين النفط خارجيا بسبب العقوبات الأميركية، حيث تعتمد الحكومة السورية بشكل رئيسي على إيران في تأمين المشتقات النفطية.



وسبق أن رفعت «الوزارة» سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 غير المدعوم، والموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة «الذكية» للآليات والمركبات، ليصل سعر ليتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.