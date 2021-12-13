عبدالعزيز الفضلي



فيما تواصل وزارة التربية استعداداتها لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الاولى بالتعاون مع مختلف المناطق التعليمية والادارات المدرسية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن ان الوزارة حددت ما يقارب 195 سيارة لنقل أوراق اختبارات الفترة الاولى، لافتة الى انه حتى الآن لم يتم حسم الامر بسبب عدم وجود «سائقين» للسيارات.



وأوضحت المصادر ان الوزارة ترغب في ان يكون التعاقد المباشر مع الشركة مشروطا بوجود سائق مع كل سيارة، مشيرة الى ان الشركات تعاني من عدم وجود عمالة في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر ان «التربية» تعمل جاهدة على الانتهاء من هذا الموضوع خلال الاسبوع الجاري، وتعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه اللجان المختصة خلال فترة الاختبارات.



من جهة اخرى، يشارك عدد من الطالبات من مدارس الكويت في الدورة الرابعة لمناظزات اللغة العربية لدول الخليج المقامة في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تحت شعار«بالعربية.. نبدع»، خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر الجاري تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي.