أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت طلبت إصدار الأمر التغييري لإضافة ضمان بنكي بمبلغ إجمالي قدره 4.6 ملايين دينار لعقد إنشاء خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع مصفاة الزور الجديدة المبرم مع شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة سايبم اعتبارا من تاريخ توقيع الامر التغييري لغاية نهاية العقد بدون زيادة على قيمة العقد، مشيرة إلى ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة افاد شركة نفط الكويت بعدم الاختصاص، حيث إن المطلوب استبدال الضمان البنكي مقابل مبالغ محجوزة.



وقالت المصادر ان «نفط الكويت» قررت ترسية مناقصة خدمات الصيانة والاصلاح لخطوط الانابيب التابعة لإدارة أصول الغاز على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات التي حازت رابع أقل الاسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 36.6 مليون دينار.



وقال الجهاز المركزي للمناقصات العامة انه تم استبعاد الشركات الاولى والثانية والثالثة من الترسية، وذلك بعد اعتذار الاولى عن تمديد التأمين الأولى والثاني بسبب تطبيق المادة 85 من قانون المناقصات العامة والثالث لعدم استكمال النواقص المطلوبة.



من جهة أخرى، علمت «الأنباء» ان جهاز المناقصات قرر تأجيل البت في قرار ترسية مناقصة اتفاقية توريد شحنة بالجملة لمدة 4 سنوات لمادة كيميائية مفككة للزيت المستحلب في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 26.2 مليون دينار.



وأفادت المصادر بأن شركة نفط الكويت طلبت اصدار الأمر التغييري الأول بزيادة مبلغ اجمالي قدره 407.8 ألف دينار ما يعادل نسبة 29.96% على قيمة عقد مناقصة توريد حاملات بطانات الحفر وتركيبات وسدادات للحفر التطويري وإصلاح الآبار، وذلك لإضافة خدمات العقد للتحكم في اندفاع الضغط.



وذكرت ان الشركة وافقت على طلب التمديد الزمني الثاني لعقد تصميم وإنشاء وتسليم سفينة متعددة المهام لمعالجة تسرب النفط لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر يوليو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021 وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واجراءات الحظر الكلي والإغلاق.