محمود عيسى



قالت مجلة وورلد فاينانس ان التأثير الاقتصادي لوباء جائحة كورونا قد أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية وتغيير النموذج الاقتصادي في الكويت، حيث لم يقتصر تأثير الجائحة على عام 2020 وحسب بل استمرت تداعيات الجائحة خلال عام 2021 واستمر تقلب الوضع في إعاقة الانتعاش الاقتصادي والنمو، وبدلا من العودة السريعة إلى مستويات ما قبل الوباء من النمو الاقتصادي رأينا توجها حذرا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي فقط.



وذكرت المجلة انه بفضل السيطرة على وباء كورونا في البلاد اتخذت التوقعات الاقتصادية الوطنية منعطفا أكثر تفاؤلا، وبرغم التحديات التي شهدتها السنة المالية من جميع النواحي والبداية الوعرة للغاية، أشارت المجلة الى ان الكويت تشهد علامات على الانتعاش والتنشيط، وينطبق هذا الامر على قطاع المصارف الكويتي الذي يبدو اليوم على أهبة الاستعداد وعلى اعتاب دخول عهد جديد متميز بنموذج ديناميكي سريع الخطى للتطور المستمر.



وقالت المجلة ان العديد من البنوك الكويتية تجسد نموذجا للتكيف مع التغيير من خلال السعي لتحقيق تطور مبتكر وخطة نمو استباقية في مكانها الصحيح، ومستقبل واعد امامه.



واعتبرت المجلة ان أداء البنوك الكويتية بشكل عام كان جيدا نسبيا خلال أزمة كورونا، حيث انه برغم تأثرها بشكل أساسي بتداعيات السيولة المالية والربحية ـ إلا أن البنوك دخلت في هذا الوقت المضطرب من موقع القوة والاستقرار، مدعومة بالخبرات التي اكتسبتها خلال عقود من التبصر والحكمة والتخطيط السليم والتقييم المستمر للمخاطر.



وقالت المصادر ان التأثير الواسع الذي لا يمكن التنبؤ به بصماته على القطاع، ولكن البنوك الكويتية أثبتت أنها مرنة وذكية في التعامل مع المخاطر وتتوجه نحو العمل الحصيف، حيث بادرت باتخاذ خطوات حاسمة للتخفيف من الآثار السلبية والأعباء الاقتصادية، سواء بالنسبة لها أو للاقتصاد ككل.



وقد لعبت البنوك في الواقع دورا حاسما منذ الأيام الأولى للأزمة عندما تعلق الأمر بدعم الحكومة وجهود الإنعاش الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المستهلكين الأفراد.

لقد أضاف هذا الدعم، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية للوباء، الكثير من الضغوط قصيرة ومتوسطة المدى على التكاليف التشغيلية والسيولة المالية للكثير من البنوك لكنه لم يعرقل النمو بشكل دائم أو يلحق أضرارا لا يمكن معالجتها.

والأهم من ذلك، أن البنوك التي تتمتع برؤية استراتيجية قوية والقدرة الابداعية على حل المشكلات خلقت الفرص لإعادة التقييم والدراسة والتنشيط الكامل لنماذج الأعمال وعروض العلامات التجارية - ليس فقط للتخفيف من الاثار والتعافي، ولكن بشكل نشط استهدف خلق صناعة جديدة.



وقالت المجلة انه اذا كان للوباء من افرازات فهي التحفيز للتغيير، وتجسدت احدى النقاط الإيجابية القليلة في الدفع القوي نحو التطور الرقمي المتسارع لعروض المستهلك، ووجدت الشركات في جميع القطاعات نفسها فجأة في مواجهة معركة للبقاء واستمرارية أعمالها وترتب عليها البحث عن التحولات والحلول سريعة الخطى من أجل تحسين المرونة التشغيلية، ولم يكن القطاع المصرفي هو الوحيد الذي علق في هذه الموجة الرقمية من التقدم، ولكن يمكننا القول بالتأكيد أنه حقق اكثر التحولات نجاحا.



وعلى الصعيد ذاته، قالت وورلد فاينانس ان ثورة التكنولوجيا المالية – فينتيك – لم تكن شيئا جديدا، اذ انها عصفت بالعالم خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، أدى التأثير الكاسح للوباء إلى تحول هذه العاصفة إلى ما يشبه إعصارا بكل ما للكلمة من معنى، وبات القطاع المصرفي اليوم على اعتاب مسيرة ذات زخم لا يصدق من خلال إعادة تصميم العمليات الأساسية وتسريع الاتجاهات التطلعية، مثل رقمنة العمليات، وإعطاء الأولوية لتجربة العملاء، والاستفادة من البيانات والتحليلات جنبا إلى جنب مع التقنيات والممارسات المتقدمة الأخرى، وبالتالي يمكن القول ان المسيرة نحو وجود رقمي جديد بالكامل قد بدأت بالفعل في وقت مبكر.



استكشاف فرص جديدة



وإلى جانب مجال التكنولوجيا المالية وتجربة العملاء، فقد اضطر التأثير الاقتصادي للوباء البنوك لإعادة النظر في خطط التوسع والتنويع لضمان الاستمرار والجدوى المالية طويلة الأجل والتركيز على التمويل وفرص الاستثمار، والمشاركة في العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة ومتابعة وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع رواد اقتصاديين والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية على نطاق أوسع.