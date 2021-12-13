آلاء خليفة



تشهد جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اليوم الاثنين انتخابات هيئتها الإدارية، للدورة النقابية 2021/ 2023 وذلك في مبنى الجمعية بموقع جامعة الكويت بالشويخ من الساعة 6 ـ 9 مساء.



حيث تتنافس على مقاعد الهيئة الإدارية للجمعية القائمة الأكاديمية المستقلة وقائمة التميز الأكاديمي.



وكانت القائمة الأكاديمية المستقلة قد تسلمت الهيئة الإدارية للجمعية منذ عام 2014 وقبلها منذ عام 2006 ـ 2010 وكذلك من 1998 إلى 2006 «ثلاثة مقابل أربعة» كما فاز منها 3 أعضاء ما بين 2010 ـ 2014.



ومن أبرز الأعضاء الذين تسلموا مقاعد الهيئة الإدارية من القائمة الأكاديمية المستقلة د.إبراهيم الحمود ود.أحمد الرفاعي ود.نورية الرومي ود.معصومة المبارك ود.سعاد البستان ومن أبرز إنجازاتهم إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس عام 1996،



وتخوض القائمة الانتخابات تحت شعار «نهج متجدد.. عطاء مستمر» وقد حققت الكثير من إنجازات خلال قيادتها للجمعية، ويسعى مرشحو القائمة إلى مواصلة هذه الإنجازات.



أما قائمة التميز الأكاديمي فتضم مجموعة من الأكاديميين من مختلف كليات جامعة الكويت، وتؤكد القائمة على التعاون كأساس للعمل، حيث توضح القائمة أنه لا إنجاز بلا تعاون ولا نتائج بعمل فردي ولا تقدم بدون شبكة أكاديمية منسجمة يقوم عليها بناء الجامعة، كما تؤكد القائمة على أهمية التعاون من خلال تعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس يتحقق التكامل وان التعاون يبدأ بالإدارة الجامعية للصالح العام فلكل منا دوره الإيجابي بحسب موقعه في هذا الصرح الأكاديمي، فضلا عن التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ومع المؤسسات البحثية المحلية والعالمية.



٭ مرشحو القائمة المستقلة:



ـ د.شملان القناعي



ـ د.أمثال الحويلة



ـ د.سالم الشمري



ـ ا.د.سعد مخصيد



ـ د.طلال الشطي



ـ د.محمد العنيزي



ـ د.فلاح الهاجري



ـ سعود العبدالله



ـ عبير الرفاعي



٭ مرشحو قائمة التميز:



ـ د. علي الكندري



ـ د.أنوار الإبراهيم



ـ د.جراح الفضلي



ـ د.ليلى الخياط



ـ د.رائد الشلاحي



ـ د.عبدالعزيز السنافي



ـ د.خالد الرشيدي



ـ د.مريم القبندي



ـ د.محمد المطر