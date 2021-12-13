محمد راتب



أكد نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية م. مشعل القريفة لـ«الأنباء»، أن زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية جاء بناء على مهمة رسمية تلبية لدعوة المنظمة العالمية لصحة الحيوان(OIE)، وذلك لبحث الأمراض العابرة للقارات وسبل الوقاية منها والحد من انتشارها وضبط الحدود، إضافة إلى بحث أفضل الوسائل المتعلقة بالاستيراد والتصدير بين البلدين، وفتح مجالات تعاون أوسع لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية وإحداث حالة من ضبط الأسعار بما يعود بالنفع على الجميع.



وأشار القريفة إلى أنه قام خلال المهمة بزيارة إلى سفيرنا لدى الأردن السفير عزيز الديحاني، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون والعلاقات بين الكويت والأردن، حيث يمثل السفير الكويت رسميا ويمتلك علاقات واسعة تسهم في خدمة الهدف المنشود من المهمة الرسمية.

وأشاد بجهود السفير في حل الكثير من الأمور العالقة وتذليل الصعوبات والتواصل مع مسؤولي الدولة لبحث مشاكل المربين، والتي يقومون بنقلها إلى السفير للمشاركة في إيجاد حلول عاجلة لها، موضحا أن الزيارة كانت بناءة وحققت أهدافها.