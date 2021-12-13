اختارت صالة الشهرة للشبكية العالمية في الولايات المتحدة جراح طب وشبكية العين الكويتي خالد السبتي، ضمن قائمة تضم 57 جراحا عالميا متخصصا في جراحة الشبكية من مختلف دول العالم.

وأعرب الدكتور السبتي وهو اول طبيب خليجي يتم اختياره ضمن القائمة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن فخره بهذا الإنجاز الذي يسجل لدولة الكويت ويضعها على خريطة العالم في طب وجراحة العيون والشبكية.

وأوضح ان الجمعية التي مقرها نيويورك تقوم سنويا بتكريم واختيار قائمة لافضل جراحي الشبكية على مستوى العالم وذلك من خلال متابعة أبحاثهم العلمية وابتكاراتهم الجراحية وتطويرهم للاساليب الحديثة في علاج امراض الشبكية فضلا عن دورهم في التدريب الجراحي.

يذكر أن الدكتور السبتي والحاصل على البورد الكندي والزمالة الكندية في طب وجراحة الشبكية سجل عددا من براءات الاختراع فضلا عن تطويره جهازا طبيا لعلاج الشبكية اضافة الى انه اجرى العديد من العمليات المعقدة التي تم تسجيلها في المجلات الطبية العالمية.

كما تم اختياره من قبل المؤتمر السنوي للجمعية الامريكية لاطباء الشبكية من بين اربعة جراحين على مستوى العالم عام 2019 لبث عملياتهم المعقدة ضمن أعماله على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية.