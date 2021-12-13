قالت بريطانيا اليوم الاثنين، إن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل كبير ويمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن لذا ينبغي على الناس الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.

ومنذ رصد الحالات الأولى لأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الاثنين لتلفزيون سكاي نيوز "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".

وأضاف "هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".

ومع ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم تسجل حالات وفاة مؤكدة بأوميكرون حتى الآن وإن 10 إصابات فحسب احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا. وأضاف أن أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن.





