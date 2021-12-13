الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح: وزارة النفط تتبنى الابتكار منهجاً وأسلوب عمل تجسيداً لرؤية كويت جديدة 2035

تأكيداً لريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، أطلقت وزارة النفط ممثلة في إدارة العلاقات العامة جائزة (النفط تبتكر)، والتي تهدف إلى ابتكار أفكار بناءة جديدة لتطوير العمل داخل الوزارة في جميع مجالات العمل.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، أن الجائزة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تهدف إلى اكتشاف الأفكار الجديدة لدى العاملين داخل الوزارة في ابتكار برامج ومشاريع من شأنها تسهيل الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار ونشرها لمواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل.



وفي هذا السياق قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، أن وزارة النفط تتبنى الابتكار منهجاً وأسلوب عمل في مختلف المجالات، تجسيداً للتوجيهات السامية نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والاهتمام بالابتكار والعنصر الوطني باعتباره أساس التقدم والازدهار.



وذكرت ان وزارة النفط أخذت على عاتقها تشجيع الموظفين لديها في توظيف الابتكارات والأفكار الخلاقة لتحسين دورة العمل داخل الوزارة، وتعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وطرح ابتكارات وأفكار إبداعية تقوم على التجربة لإيجاد حلول واقعية ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية في الدولة وترسخ من مكانة دولة الكويت في دعم الأفكار الخلاقة.



وقالت ان جائحة كورونا ساهمت في ترسيخ القناعة بأهمية تعزيز قدرات الموظفين في مجالات الابتكار لتطوير حلول استباقية لمختلف المشاكل والتحديات التي تواجه بيئة العمل.



فئات الجائزة



وعن فئات المستهدفين في الجائزة، قالت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح أن الجائزة تستهدف العاملين في وزارة النفط من مختلف الإدارات والقطاعات والبرامج الهندسية والإدارية والمالية والاقتصادية والقانونية ونظم المعلومات والعلاقات العامة والإعلام.



وحول شروط الجائزة، أشارت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إلى أن وزارة النفط اشترطت في إن يكون المتقدم موظف بوزارة النفط وأن تكون المشاركة لموظف أو مجموعة من الموظفين، ولا يجوز التقدم بأكثر من مشاركة واحدة لكل متقدم، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع جوائز للثلاثة مراكز الأولى من الشركات الراعية والحصول على شهادات تقدير.