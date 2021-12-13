أسامة أبو السعود

زف أمـين سـر نقابـة العـاملين بالشركة الكويتيـة لـنفط الخليج بـدر بـن داحـي، البشرى لزملائـه العـاملين الكويتيين بالمنطقـة المقسـومة والمغمورة بعمليات الخفجي المشتركة باستئناف صـرف المكافـأة المالية بصفة شهرية ودائمة .

واكد بن داحي في تصريح صحافي، أن مجلس إدارة النقابة قام باتخاذ خطوات جادة ومدروسة وموسعة حيـال قـرار وقـف مكافأة وزارة النفط عـن العاملين الكويتيين خـارج حـدود الدولـة بمنطقـة الخفجـي .

وشدد على ان قرار وقف المكافأة السابق أهـدر حـق قـانوني للعـاملين لقرار تحصـن من الطعن عليه أو الغائه وأصبح نافذا في حق وزارة النفط ، واستقر لهم بصدور قرارات مجلس الوزراء الموقر منذ مطلع التسعينات ، حيث اصبحت تلك المكافأة المالية جزءا كبيرا من الراتب ، الذي ترتب عليه حقوق والتزامات العمال طوال تلك السنوات التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاماً .

وتابع بن داحي " وقد صرفت بصفة شهرية مستمرة ودائمة بشهادة راتب مستقلة تصدر من وزارة النفط التزم بها العامل تجاه كافة الجهات الرسمية .

واستطرد بـن داحـي قـائلا ان النقابـة ممثلـة فـي مجلـس إدارتهـا انتهجـت خـطـى ثابتـة ومدروسة مع كافة الجهات المعنية ابتداء من وزارة النفط ممثلة في معالي وزير النفط مروراً بـإدارة الفتـوى و التشـريع ، و وصـولا الـى مجلـس الـوزراء المـوقر مـن أجـل الوصـول إلى الهدف المنشود لتحقيـق مصالح العاملين واحقاق مكتسباتهم المشروعة حيث توجت مساعيها بانجازها التاريخي باستئناف الصرف و تثبيت المكافأة تخفيفاً للأعباء عن العاملين الكويتيين الذين يمثلون الدولة في حقل الإنتاج المحفوف بمخاطر العمل والطريق بالمنطقة المقسومة والتي تسعى ولا تكل جهداً في المحافظة على إنتاج دولة الكويت وإعلاء اسمها ومكانتها الغالية في اي موقع .

وبين بـن داحـي ان النقابة ركزت ثقتها في المؤسسة العريقـة للفتـوى والتشريع كمؤسسة كويتيـة تحمـي حقـوق الشعب الكويتي وفقا لمبادئ العدالة و الانصاف ، لذلك استوجب ان نضع بين ايـديها كافـة المسـتندات الدالـة والواضـحة ، التـي تثبـت احقيـة العـاملين بعمليـات الخفجـي بتلك المكافأة ، التي اوجدتها الدولة كميزة مالية يحصل عليها العاملون بعمليات الخفجي المشتركة للإبقاء على التواجـد الكـويتي و السياسي بتلك المنطقة وادارتها ، وكان ذلك لما يعانيه هؤلاء العاملين ، وما يتعرضون له من أهوال ومخاطر واغتراب عن دولتهم الكويت .

وزف بن داحي البشرى بهذه المناسبة يحث هنأ زملائه الموظفين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة علـى هـذا الإنجـاز الرائع و الـذي يمثـل وفـاء النقابـة بوعودهـا وهـي عـدم التنـازل عن حقوق العاملين و مكتسباتهم .

و رحب بن داحي بهذا القرار مثمنا جهود اتحاد عمال البترول و صناعة البتروكيماويات وتفاعله مع مطالب النقابة كذلك دعم وتعاون النقابات النفطية وتأييدها ومؤزرتها .

وأوضح أن أبناء الكويت بالخفجي ينتظرون لفتة جادة حتى لا يصبحوا ضحية الاختلافات والخلافات القانونية ، داعياً جميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد لإعلاء اسم الكويت في هذه المنطقة و العمل مع أشقائهم السعوديين يدا بيد من أجل مصلحة البلدين في آن واحد .

وتوجـه أمين سر النقابة بالشكر و التقدير إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وادارة الفتـوى و التشريع ووزير النفط على دورهم الأساسي في استيضاح المفاهيم الواردة بمذكرات النقابة والموافقة على احقية العاملين الكويتيين باستمرار صرف مكافاة وزارة النفط و الشكر موصول لجميع من كان له صلة مباشرة أو غير مباشرة في تعزيز مكتسبات العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج .

و استذكر بن داحي جهود مجالس الإدارات المتعاقبة ابتداء من المجلس التأسيسي للنقابة في المطالبة بهذا المطلب و جهودهم الحثيثة من اجل مطالب العمال .

وأكد ان النقابة لم تدخر جهدا من أجل السعي لمصلحة العاملين بالشركة على وجه العموم سواء في المكتب الرئيسي أو العمليات المشتركة ( الوفرة و الخفجي ) لان الهدف واحد و هو رعاية مصلحة العاملين بالشركة و تحسين أحوالهم المادية و الاجتماعية في كافة أمورهم و هذا هو الهدف الذي اقسم إخوانهم في النقابة عليه .

وختم بن داحي تصريحاته مشددا على ان التفـاف العـاملين حـول ممثلـيهم هـو الحصـن المنيـع لهـم ، والقـوة التـي تـدعمنا في مطالبنا ، وان أبواب النقابة مفتوحة للتواصل و تبادل الآراء ، آملين تعاون الجميع في تحقيق المزيد من الانجازات التي تأتي وفاء لوعودنا .