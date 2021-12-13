عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية د. علي المضف بديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة وفد مجلس الأمناء بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، بحضور وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب.

وتناول د. علي المضف مع وفد مجلس أمناء المركز عددًا من الموضوعات التربوية والتعليمية، لاسيما فيما يتعلق بتجربة التعليم الالكتروني، ومشروع تعويض الفاقد التعليمي للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.



حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعليم العام في المملكة العربية السعودية د. محمد بن سعود المقبل، ومديرة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج د. موزه الكعبي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالكويت المهندس ياسين الياسين، ومدير عام الاشراف التربوي بسلطنة عمان د.سليمان الجامودي، ومديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بدولة قطر أ. حصه يوسف العالي، ومستشار تدريب المدربين بمملكة البحرين د. كوثر المعاودة.



كما حضر اللقاء ممثل مدير إدارة المعلومات في مكتب التربية العربي لدول الخليج د. محمد الشريكة، ورئيس تنفيذ وتقويم البرامج - مركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج د. محمد الأمير.