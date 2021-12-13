ضمن أدوارها المنوطة بدعم مجالات التطوع المختلفة بدولة الكويت وخارجها، أطلقت جمعية الرحمة العالمية المسابقة الأولى للمبادرات التطوعية، لـجميع الفرق التطوعية والأفراد العاملين في المجال التطوعي.

وقال الأمين المساعد للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن المسابقة تهدف لتعزيز روح التطوع بالمجتمع الكويتي من خلال الأفراد والفرق المشاركة، وإبراز النماذج الناجحة والمميزة فـي مجال التطوع، بالإضافة إلى الـمساهمة فـي تطوير العمل الـخيري، وتعزيز التنافس الإيجابي بين العاملين في مجال العمل التطوعي.

وأوضح الحداد: أن المسابقة تستهدف فتح المجال لمشاركة الفرق التطوعية الرسمية وغير الرسمية فـي دولة الكويت، والمتطوعين والمتطوعات أصحاب المبادرات الفردية، وكذلك الفرق التطوعية والأفراد من ذوي الهمم.

وحول الموضوعات المقررة للمشاركين في المسابقة، ذكر الحداد بأنها في مجالات المبادرات المبتكرة بمجال التطوع، وكذلك مبادرات المشاركات المجتمعية المميزة والتي من شأنها تحقيق إنجاز بالتنسيق مع أحد الجهات الرسمية أو الأهلية، على أن تكون أعداد المستفيدين من المبادرة خلال عام من تطبيقها بالأرقام والإحصائيات الموثقة.

وأشار الحداد إلى أن شروط المسابقة تتمثل في أن يكون الفريق التطوعي والفردي المشارك كويتي الجنسية، وأن يقدم المبادرة الخاصة به عبر فيديو توثيقي لمدة لا تتجاوز 7 دقائق، وأن تكون المبادرات من داخل الكويت أو خارجها، كما يحق لكل فرد أو فريق المشاركة في بنود المسابقة الثلاث.

هذا وقد ثمن الأمين المساعد للاتصال، الدور الكبير والمميز الذي تقوم به الفرق التطوعية في مجال العمل الخيري والإنساني، واصفاً العمل التطوعي بالدرع الواقي للمجتمعات والشعوب في مواجهة المخاطر والأزمات والكوارث، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم بكافة أشكاله للعاملين في هذا المجال الرائد.

مختتماً تصريحه بالإعلان عن أن آخر موعد لتلقي مبادرات المشاركين هو 26 / 12/ 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تقيمه الجمعية بتاريخ 9/ 1/ 2022، متمنياً دوام التوفيق والسداد لكل مشارك سواءً كان فرداً أو فريقاً تطوعياً.