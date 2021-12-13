قالت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي في ظهور متلفز تم بثه يوم الأحد إن دور السيدة الأولى "أصعب قليلا" مما توقعت.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن انضم إلى زوجته في جزء من برنامج "سي بي إس صنداي مورننج" الذي قدم نظرة على حياة الزوجين رقم 1 في أمريكا.

وقالت جيل بايدن ، 70 عاما، عن دورها كسيدة أولى: "أعتقد أن الأمر أصعب قليلاً مما تخيلت، إنها ليست وظيفة تقوم بها، بل هي أسلوب حياة تعيشه، إنها طوال 24 ساعة في اليوم".

ورفضت السيدة الأولى باقتضاب الأسئلة المتعلقة باللياقة الذهنية للرئيس البالغ من العمر 79 عاما ، قائلة: "أعتقد أن هذا سخيف".

وعند سؤالها حول ما إذا كانت تعتقد أن نسبة تأييده بين الناس ستتحسن بمجرد أن تصل إنجازاته للمواطنين ، قالت: أعتقد ذلك.