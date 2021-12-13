أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة هانوفر أنها اضطرت إلى إطلاق عدة رصاصات أثناء تفتيش شاحنة توصيل لمساعدة زميل تعرض لخطر.

وأوضحت الشرطة أن فريق المهمة كان قد رصد الشاحنة التي تم الإبلاغ في وقت سابق عن سرقتها، وبينما هم أحد أفراد الفريق بالحديث مع السائق وكان باب الشاحنة مفتوحا، أعاد السائق السيارة للخلف فجأة وعندئذ تعلق الشرطي في السيارة التي جرته معها، فأطلق أفراد الشرطة الآخرون النار من الجانب الآخر للسيارة لإجبار السائق على التوقف.

وأدى ذلك إلى إصابة السائق19/ عاما/ وكذلك الشرطي35/ عاما/ وتابعت الشرطة أن إطلاق الرصاص ليس هو السبب في الإصابة بل محاولة الهروب.

من جانبه، قال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مكان الواقعة إن إطلاق الرصاص أدى إلى انفجار إطار واحد على الأقل. وهرعت العديد من سيارات الدورية إلى مكان الواقعة.

ولم يتم الإعلان بعد عن عدد الرصاصات التي أطلقتها الشرطة في الحادثة، ومن المنتظر أن تجري الشرطة الجنائية تحقيقات واسعة النطاق.

وأفادت بيانات صادرة عن إدارة الشرطة بالعثور على كوكايين بحوزة السائق، وقامت الشرطة بتطويق المنطقة.