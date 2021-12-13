أكدت جامعة بوينس ايرس في الأرجنتين رغبتها في وضع أساس علمي لاختيار اللحوم وتذوقها، وأنها بصدد إطلاق دورة تدريبة لمعدي ومقدمي اللحوم.

وتمثل اللحوم في الأرجنتين جزءا من التراث الثقافي، ويعتبر الجميع تقريبا أنفسهم خبراء معتمدين في الشواء، لكن تقييم شرائح اللحم والفيليه والضلوع عادة ما يتبع التجربة والذوق الشخصي.

وقال مدير التدريب في كلية الطب البيطري بالجامعة، لويس باركوس: "سوف يكتسب المشاركون في الدورة معرفة نظرية وعملية حول جودة اللحوم، وكيفية تذوقها وتمييز جوانبها الحسية، من حيث النكهة والرائحة".

وتستغرق الدورة 300 ساعة، وتشمل وحدات تدريبية حول تربية الحيوانات وتجهيز اللحوم وإعدادها وتذوقها.

وسوف يتمكن مجتازي الدورة التدريبية بعد ذلك من العمل في قطاع تجهيز اللحوم والمطاعم والفنادق.

وقال بابلو بيانكي: "نريد أن نعلم المستهلكين تنوع اللحوم... نريد مساعدتهم في العثور على اللحوم التي يحبونها حقا."

وتحظى لحوم الأبقار بقيمة عالية في الأرجنتين. وبالرغم من انخفاض استهلاك الفرد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا يزال الأرجنتينيون من أكبر مستهلكي لحوم الأبقار في العالم، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 50 كيلوجراما سنويا.