تعرض الثلوج الكثيرة التي تسقط على أقصى شرق روسيا للخطر حيوان نمور آمور ، المهدد بالفعل ، الذي يعد أكبر قط برى على كوكب الأرض.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة إنه بسبب الثلوج غير الاعتيادية، يصعب على النمور والحيوانات البرية الأخرى مثل الدببة والخنزير البري العثور على الطعام.

وأضاف الصندوق أن " حجم الثلوج" أصبح خطيرا بصورة مميتة. ويتعين أن تساعد التغذية في الشتاء لذوات الحوافر في تخفيف خطورة الوضع.

ويشار إلى أنه مع بداية موسم الشتاء، سقطت ثلوج بسمك 50 إلى 80 سنتميترا عن الارتفاعات المنخفضة، في حين بلغ السمك على الثلوج أكثر من متر. و لاتستطيع الكثير من الحيوانات الحفر عبر هذه الطبقة الكثيفة من الثلوج.

وقال ماركسو رادي،وهو مسؤول شؤون روسيا ومدير مشروع في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا" من يقومون بالصيد الجائر استغلوا الوضع الطارئ وبدأوا في أعمال الصيد".

وأفاد الصندوق العالمي للطبيعة أن النمور يجب أن تأكل نحو 10 كيلوجرامات من اللحم يوميا. ويقدر عدد نمور آمور في روسيا، التي تخضع للحماية المشددة ويهددها الصيادون الجائرون، بنحو 540 نمرا. وتعيش بصورة أساسية في منطقة آمور في أقصى شرق روسيا، وليس بعيدا عن ساحل المحيط الهادي.