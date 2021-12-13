كشفت شركة اتصالات بألمانيا أن مدة المكالمات الهاتفية للألمان بأجهزتهم المحمولة خلال فترة تفشي فيروس كورونا طالت بشكل واضح مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك.

وذكرت شركة "تيليفونكا" للاتصالات المعروفة تجاريا باسم "كيو 2" أن متوسط مدة المكالمة الهاتفية عبر الشبكة الخلوية لـ "كيو2" كان يبلغ في عام 2019 دقيقتين ونصف، وارتفع هذا المتوسط في عام 2020 إلى دقيقتين و50 ثانية، ويقترب حاليا من ثلاث دقائق تقريبا في هذا العام.

وبشكل إجمالي، تجاوز عدد الساعات التي تم قضاؤها في مكالمات هاتفية عبر شبكة الهاتف الخلوي "كيو2" أكثر من 1ر2 مليار ساعة حتى مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري، بحسب الشركة .

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي هذه الساعات خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) ؛ لأنه عادة ما يتم إجراء كثير من المكالمات الهاتفية في هذه الفترة من العام.

ووفقا لخبرات تم اكتسابها من الأعوام الماضية، من المحتمل أن تكون زادت ساعات المكالمات بألمانيا على شبكتي شركتي تيليكوم وفودافون أيضا.

ويرجع السبب في زيادة ساعات المكالمات الهاتفية إلى أن الناس صاروا يقضون بالمنزل فترات أطول في فترة تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر مما كانوا يقضونه قبل تفشي الوباء، ومن ثم صاروا يجرون مكالمات هاتفية أكثر.