أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب المقامة حاليا في قطر، خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة، أن مبيعات تذاكر مباريات البطولة تجاوزت 560 ألف تذكرة بعد ختام منافسات دور الثمانية.



وتناول اللقاء العديد من الجوانب التنظيمية في كأس العرب، ومن أبرزها مبيعات التذاكر، واستادات البطولة، وخدمات النقل، وعمليات الأمن، وتطرّق كذلك إلى أبرز الإنجازات التي تحققت حتى ختام منافسات دور الثمانية.



وكانت مباراة قطر والإمارات شهدت حضور أكثر من 63 ألف مشجع، وهو أكبر حضور جماهيري في مباراة لكرة القدم في تاريخ قطر، ووصلت المبيعات إلى 67% من إجمالي التذاكر المتاحة لجميع المباريات حتى انتهاء الجولة الأخيرة.



وحضر المؤتمر الصحفي عبد العزيز على المولوي، مدير إدارة عمليات النقل بالبلد المستضيف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجاسم الجاسم، نائب رئيس العمليات في بطولة كأس العالم 2022، والعقيد جاسم البوهاشم السيد، المدير التنفيذي لمكتب مساعد رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم .2022



وسجّلت كل من مباراة الجزائر ومصر ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ومباراة تونس ومصر المرتقبة في الدور قبل النهائي أعلى مبيعات التذاكر في غير مباريات المنتخب القطري، حيث تجاوزت نسبة بيع التذاكر في كل من المباراتين 93% من التذاكر المتاحة.



وأشارت الأرقام المعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي إلى حصول المشجعين من داخل قطر على 89% من إجمالي التذاكر، بينما جاءت مصر والسعودية في صدارة الدول الأكثر حصولاً على تذاكر المباريات من خارج قطر.



وشهدت بطولة كأس العرب إصدار ما يزيد على 760 تصريحاً للإعلاميين، إلى جانب 252 تصريحا لتصوير مباريات وفعاليات البطولة. وشاركت وسائل الإعلام الدولية في تغطية البطولة على نطاق واسع بنسبة تجاوزت ثلاثة أرباع المؤسسات الإعلامية المشاركة، بينما أسهمت وسائل الإعلام المحلية بالنسبة المتبقية.



واستخدم نحو 25 في المئة من المشجعين وسائل النقل العام للانتقال بين الاستادات، ومن بينها مترو الدوحة وخدمة الحافلات السريعة، فيما سجلت محطات المترو أكثر من 680 ألف رحلة لحضور الأنشطة والفعاليات التي استضافها كورنيش الدوحة خلال منافسات البطولة، كما فضّل حوالي 83 في المئة من المشجعين التنقل عن طريق مترو الدوحة لحضور مباراة مصر والسودان في استاد .974 وقد تمكن العديد من المشجعين ومندوبي وسائل الإعلام من حضور أكثر من مباراة واحدة في يوم واحد، بفضل تقارب المسافات في قطر.



يشار إلى أن منافسات الدور قبل النهائي لكأس العرب ستنطلق الأربعاء المقبل بمباراة تونس ومصر في استاد 974 ، تليها مواجهة بين قطر والجزائر في استاد الثمامة.