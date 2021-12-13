قال خبراء إن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية الذي أرسل أنهارا من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر هو الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500.

وبدأ الثوران يوم 19 سبتمبر أيلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إنه أطول من أي ثوران في لا بالما منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.

وكانت الحمم المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة. ويقول برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.