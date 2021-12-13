ذكرت الهيئة الروسية لحقوق الملكية الفكرية، أن متخصصين وخبراء في المركز الروسي العلمي التابع لوزارة الدفاع صمموا خوذة مدرعة قادرة على الحماية من آثار أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الهيئة، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أن الخوذة توفر حماية من آثار أسلحة الدمار الشامل، ومن العناصر التقليدية مثل الرصاص والشظايا .. حيث تتكون من زجاج واق ، وجهاز اتصال، وصمام للتنفس قادر على تصفية الغازات، وفي الوقت نفسه، تحتوي الخوذة على جهاز لحماية الجهاز التنفسي وتحديد نوع الأسلحة الكيميائية التي يستخدمها العدو بشكل سريع.

وبحسب ما جاء في وصف هذه الخوذة، فإن الأجهزة المستخدمة لحماية الجهاز التنفسي تضمن حماية العسكريين من الغبار المشع والمواد الكيميائية والبيولوجية السامة، كما يمكن تشغيل أجهزتها خلال أقل من 4 ثوان، في حال وجود خطر استخدام أسلحة كيميائية، مما يقلل من احتمالية حدوث خطر على حياة العسكريين بنسبة تصل إلى 50 مرة مقارنة بمعدات الحماية الشخصية العادية.