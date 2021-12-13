أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن متوسط شغل أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد كان 68% في شهر سبتمبر الماضي في ظل بلوغ الموجة الماضية ذروتها في البلاد .

وأوضحت الوزارة بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنها أمّنت مجتمعة أكثر من 39 ألفا سرير لمرضى كورونا، لكن الكثير من الأسرّة ظلت غير مستخدمة بسبب نقص العاملين الطبيين وعوامل أخرى.

وأضافت أنها ستكشف أيضا عن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات والأسرّة المتوفرة في كل مؤسسة، وسيكون الوصول إلى البيانات متاحا بحلول نهاية هذا العام، معربة أنها تريد أن يكون معدل شغل الأسرّة 80% أو أعلى إذا حدثت موجة أخرى من الإصابات.