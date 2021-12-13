يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس إلقاء أول بيان لحكومته أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لتصور إدارة البرلمان، فإن البيان سيعقبه جلسة نقاش تستغرق ساعتين ونصف الساعة.

وجرت العادة أن يلقي المستشار الجديد في ألمانيا نوعا من البيان الحكومي يرسم فيه الخطوط الرئيسية لحكومته في السنوات الأربع المقبلة.

ومن المتوقع أن تسير هذه الخطوط في بيان شولتس تبعا لشعار اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" وهو: " الجرأة على تحقيق المزيد من التقدم".

يذكر أن حكومة شولتس هي أول حكومة ائتلافية على المستوى الاتحادي في ألمانيا تجمع بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين، وقد تولت الحكومة مهامها يوم الأربعاء الماضي.