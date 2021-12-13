طور العلماء الصينيون برنامج ذكاء اصطناعي (AI) سريع التفكير وعلى قدم المساواة مع اللاعبين البشريين المحترفين في لعبة المواجهة غير المحدودة تكساس هولدم بوكر.

وتعادل برنامج الذكاء الاصطناعي المسمى ألفا هولدم مع أربعة لاعبين بشريين متطورين في مسابقة 10000 يد من لاعبين، بعد ثلاثة أيام من التدريب الذاتي، وفقًا لورقة سيتم تقديمها في AAAI 2022، وهو مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي سيعقد في فانكوفر في فبراير من العام القادم.

وتعد تكساس هولدم لعبة بوكر شائعة ينخدع فيها اللاعبون ويخدعون الاخرين. وهي تشبه مشاكل العالم الحقيقي أكثر من لعبة الشطرنج لأن القرارات تُتخذ بمعلومات غير كاملة.

وأفاد باحثون من معهد الأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) أن ألفا هولدم، وهو متعلم سريع، استخدم فقط حوالي ثلاثة إلى أربعة مللي ثانية لكل حركة، أي حوالي 1000 مرة أسرع من الجيل الأول من مشغلات هولدم AI. ديب ستاك وليبراتوس.

وحصل ألفا هولدم على أفضل من ديب ستاك في مسابقة 100000 يد، وفقًا للباحثين.

وتغلب كل من ديب ستاك، الذي طورته جامعة ألبرتا، وليبراتوس، الذي طورته جامعة كارنيجي ميلون، على لاعبين محترفين في لعبة هولدم بلا حدود ثنائية اللاعبين في عامي 2016 و 2017.

وقال الباحثون إن لاعبي الذكاء الاصطناعي السابقين، استنادًا إلى خوارزمية تسمى تقليل الندم المضاد، استخدما على التوالي ثلاث وأربع ثوانٍ لكل حركة، مستهلكين قدرًا كبيرًا من قوة الحوسبة.

ويستخدم ألفا هولدم، الذي يتمتع بإطار جديد من خلال دمج التعلم العميق في خوارزمية جديدة للتشغيل الذاتي، ثمانية وحدات معالجة رسومات فقط أثناء تدريبه، كما انه خفيف الوزن للغاية مقارنة بوحدات معالجة الرسومات لديب ستاك البالغ عددها 13000، وفقًا للإصدار الإخباري الأخير للاكاديمية.

وقال الباحثون، وهم يتطلعون إلى الأمام، إنهم سيطبقون التكنولوجيا الأساسية على ألعاب أخرى مثل الماجونغ وبريدج، مما يعزز ذكاءً اصطناعيًا أكثر ذكاءً.